Словаччина: як не "загубитися" після переїзду та отримати тимчасовий захист – розповіла киянка

Агресія росіян – причина для українців емігрувати, щоб зберегти собі життя. Киянка Ярослава Чехова переїхала до Словаччини через переживання під час війни. "Страх і відчуття того, що безпечного місця в Україні немає, накрив мене повністю, і я наважилася разом із подругою виїхати до Словаччини", – зауважує Ярослава. Дівчина розповіла про перші кроки в столиці країни Братиславі: як знайти житло, отримати матеріальну допомогу, відкрити рахунок в банку та заощадити на щоденних витратах.
Оформлення тимчасового притулку
Приїхавши до Словаччини, Ярослава заповнила заяву у відділі поліції у справах іноземців, щоб отримати тимчасовий притулок.
Ми подавали заяву у відділі поліції у справах іноземців, попередньо заповнивши анкету, яку можна завантажити на сайті Міністерства внутрішніх справ Словаччини. Процедура оформлення у відділку зайняла менш ніж годину, нам одразу видали довідку ODÍDENEC, яка дає можливість доступу до житла, роботи, медстрахування і соцдопомоги. Статус тимчасового притулку чинний до березня 2023 року, – зауважує Ярослава.
Ярослава рекомендує зберегти посилання на два ресурси та ознайомитися з інформацію до приїзду:
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- Міністерство закордонних справ Словацької Республіки
- Офіційний сайт органу державної влади Словацької Республіки
Отримання гуманітарної та матеріальної допомоги
Зверніться до Управління з питань праці за місцем проживання для отримання матеріальної допомоги.
Допомога становить 68,80 євро на особу на місяць, повідомлення про виплату надходить на пошту, яку ви вкажете в анкеті. З цим повідомленням потрібно прийти до поштового відділення для отримання готівки, – зауважує Ярослава.
Фінансова допомога – це ще не все. Українці отримують гуманітарну допомогу, попередньо зареєструвавшись на спеціальному сайті.
Отримати все необхідне можна в обраний під час реєстрації день та час за адресою: AUPARK SHOPPING CENTER BRATISLAVA, Einsteinova ul., 18, 851 01 Bratislava, – зауважує Ярослава.
І як же без банківського рахунку! Його українцям відкривають безплатно у відділенні Tatra banka. Досить надати закордонний паспорт та дозвіл на тимчасове проживання.
Ярослава оформила необхідні документи та відкрила банківський рахунок у Словаччині за 2 дні.
Пошук житла та користування транспортом
Українці в Словаччині можуть тимчасово жити в державних приміщеннях, облаштованих для переселенців. Вони є в кількох населених пунктах. Ярослава не скористалася можливістю, бо їй у пошуку житла допомогли знайомі. Є ще шанс заселитися безплатно до місцевих жителів.
Багато людей готові запропонувати свої будинки, котеджі, квартири, кімнати для короткострокового або довгострокового проживання. На онлайн-платформі "Хто допоможе Україні" (Kto pomože Ukrajine) можна заповнити анкету та надіслати запит на допомогу. Залежно від ваших можливостей можна також шукати комерційні пропозиції щодо оренди квартир у словацьких агенціях нерухомості чи хостелах або готелях, – зауважує Ярослава.
Питання з транспортом вирішити легше. Українці мають право безплатно користуватися міським громадським транспортом – потягами ZSSK і автобусами Slovak Lines.
Для проїзду досить надати документ, що підтверджує вашу особу та громадянство (закордонний або внутрішній український паспорт). Щоб відстежувати графік транспорту, ми користуємося додатком CP, – зауважила Ярослава.
Детальніше про еміграцію Ярослави до Словаччини читайте на Vogue.ua.
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