Словаччина: як не "загубитися" після переїзду та отримати тимчасовий захист – розповіла киянка

Про найважливіше для адаптації в Братиславі розказала Ярослава Чехова, яка переїхала з України

Словаччина: як не “загубитися” після переїзду та отримати тимчасовий притулок / Фото: Колаж: Сьогодні

Агресія росіян – причина для українців емігрувати, щоб зберегти собі життя. Киянка Ярослава Чехова переїхала до Словаччини через переживання під час війни. "Страх і відчуття того, що безпечного місця в Україні немає, накрив мене повністю, і я наважилася разом із подругою виїхати до Словаччини", – зауважує Ярослава. Дівчина розповіла про перші кроки в столиці країни Братиславі: як знайти житло, отримати матеріальну допомогу, відкрити рахунок в банку та заощадити на щоденних витратах.

Оформлення тимчасового притулку

Приїхавши до Словаччини, Ярослава заповнила заяву у відділі поліції у справах іноземців, щоб отримати тимчасовий притулок.

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Ми подавали заяву у відділі поліції у справах іноземців, попередньо заповнивши анкету, яку можна завантажити на сайті Міністерства внутрішніх справ Словаччини. Процедура оформлення у відділку зайняла менш ніж годину, нам одразу видали довідку ODÍDENEC, яка дає можливість доступу до житла, роботи, медстрахування і соцдопомоги. Статус тимчасового притулку чинний до березня 2023 року, – зауважує Ярослава.

Ярослава рекомендує зберегти посилання на два ресурси та ознайомитися з інформацію до приїзду:

Отримання гуманітарної та матеріальної допомоги

Зверніться до Управління з питань праці за місцем проживання для отримання матеріальної допомоги.

Допомога становить 68,80 євро на особу на місяць, повідомлення про виплату надходить на пошту, яку ви вкажете в анкеті. З цим повідомленням потрібно прийти до поштового відділення для отримання готівки, – зауважує Ярослава.

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Фінансова допомога – це ще не все. Українці отримують гуманітарну допомогу, попередньо зареєструвавшись на спеціальному сайті.

Отримати все необхідне можна в обраний під час реєстрації день та час за адресою: AUPARK SHOPPING CENTER BRATISLAVA, Einsteinova ul., 18, 851 01 Bratislava, – зауважує Ярослава.

І як же без банківського рахунку! Його українцям відкривають безплатно у відділенні Tatra banka. Досить надати закордонний паспорт та дозвіл на тимчасове проживання.

Ярослава оформила необхідні документи та відкрила банківський рахунок у Словаччині за 2 дні.

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Пошук житла та користування транспортом

Українці в Словаччині можуть тимчасово жити в державних приміщеннях, облаштованих для переселенців. Вони є в кількох населених пунктах. Ярослава не скористалася можливістю, бо їй у пошуку житла допомогли знайомі. Є ще шанс заселитися безплатно до місцевих жителів.

Багато людей готові запропонувати свої будинки, котеджі, квартири, кімнати для короткострокового або довгострокового проживання. На онлайн-платформі "Хто допоможе Україні" (Kto pomože Ukrajine) можна заповнити анкету та надіслати запит на допомогу. Залежно від ваших можливостей можна також шукати комерційні пропозиції щодо оренди квартир у словацьких агенціях нерухомості чи хостелах або готелях, – зауважує Ярослава.

Питання з транспортом вирішити легше. Українці мають право безплатно користуватися міським громадським транспортом – потягами ZSSK і автобусами Slovak Lines.

Для проїзду досить надати документ, що підтверджує вашу особу та громадянство (закордонний або внутрішній український паспорт). Щоб відстежувати графік транспорту, ми користуємося додатком CP, – зауважила Ярослава.

Детальніше про еміграцію Ярослави до Словаччини читайте на Vogue.ua.

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