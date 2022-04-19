Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Мемы о россиянах

История Гимна Украины

Уход за волосами

Скандал с Тищенко

Украинцы в Польше

Зеленская о муже
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Как найти в Польше работу – советы для украинцев без знания языка

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 апреля, 19:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
О помощи в службе занятости, сайтах для поиска и полезных контактах – в материале
Как найти в Польше работу - советы для украинцев без знания языка
Как найти в Польше работу - советы для украинцев без знания языка / Фото: pexels.com

"Как найти работу в Польше" – популярный запрос в Google украинцев, которые вынужденно переехали из-за агрессии РФ. "Сегодня" расскажут, как без проблем найти работу в Польше и потратить минимум времени. Спойлер: не нужно знать много сайтов для поиска работы, достаточно скачать одно приложение, где есть примерно 70 тыс. вакансий.

Обратитесь за помощью в службу занятости

Если вы впервые в Польше и не знаете, с чего начать поиск – обратитесь в службу занятости. Вас бесплатно зарегистрируют как безработного и проконсультируют, учитывая опыт и пожелания новой работы.

Реклама

В службе занятости вы узнаете о:

  • Правильном выборе профессии.
  • Смене квалификации.
  • Старте работы.
  • Проверке компетенции, интересов и профессиональных навыков.
  • Планирование развития карьеры.

Желательно взять на встречу документы, удостоверяющие опыт предыдущей работы.

Реклама

Вы можете воспользоваться помощью сотрудника службы занятости, который поможет вам найти в Центральной базе вакансию и предоставит информацию о соответствующих предложениях работы (контактные данные работодателя и другую важную информацию), – отмечают на официальном портале Польши Gov.pl.

Ищите на онлайн-сайтах самостоятельно

Загрузите польское приложение ePraca с базой вакансий для поиска работы, если не планируете посещать службу занятости, а будете искать вакансию самостоятельно. В онлайн-базе данных доступно около 70 тыс. вакансий ежедневно.

Популярные сайты для поиска работы в Польше: Golden Line, Aplikuj, Info Praca, Pracuj, Workpol, Jobs, Gratka, Praca.net, Praca.pl, Praca Money и Ukrainskidom.pl.

Реклама

Рекомендуемые контакты Государственной инспекции труда (Państwowa Inspekcja Pracy), которая предоставляет бесплатные юридические консультации в разных регионах Польши:

  • Мазовецкое, Лодзинское, Великопольское, Свентокшиское, Люблинское и Любушское. 22 111 35 88.
  • Варминско-Мазурское, Подляское, Куявско-Поморское, Поморское и Западно-Поморское. 89 333 17 41.
  • Подкарпатское, Малопольское, Силезское, Опольское и Нижнесилезское 22 111 35 29.

Узнайте также, как не "потеряться" после переезда в Словакию и получить временную защиту.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Когда лучше покинуть свой дом
Советы экспертов
Стоит знать
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Должен знать каждый
История спасения
Читать
Мода и война
Андре Тан запустил sustainable-бренд одежды
Смотреть!
Бесплатно
Медпомощь
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Предсказание
Вопрос дня
Когда умрет Путин
Узнать!
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять