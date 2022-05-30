Горе-ресторатори Хлібного ведуть "чорну" бухгалтерію – зізнання працівниці про махінації

Працівниця закликає киян не відвідувати заклади мережі – є багато "але"

Скандали в "Хлібному" продовжуються... / Фото: Колаж: Сьогодні

Працівники київської мережі закладів "Хлібний" бунтують з початку війни. Мережею вірусилася інформація про невиплату заробітної плати команді. Вони її досі не отримали. Нове звернення опублікувала працівниця Поліна Юхимович в Instagram. Дівчина зізналася про "чорну" бухгалтерію та закликала колег до флешмобу правди.

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Ресторатори Аліна Косічкіна та Діма Заходякін прикриваються допомогою ЗСУ, щоб не виплачувати зарплату працівникам. Нагадаємо, вони володіють не лише "Хлібним", а й іншими закладами в Києві.

Поліна Юхимович розповіла про "чорну" бухгалтерію "бізнесменів", їх державні внески та чому мережа не сприяє економіці. Сумнівів побільшало про надходження коштів захисникам України.

Жодного внеску в державну казну з рук Заходякіного чи Косічкіної не було і не має, адже вони завжди ухилялися від повної уплати податків, маючи чорну бухгалтерію, видаючи зарплати в конвертах та не оформлюючи офіційно деяких працівників, – написала Поліна Юхимович.

Працівниця закликала киян не фінансувати заклад, який функціонує на обмані рестораторів. Зауважила про ініціативу флешмобу правди для команди. Мета якого – розповісти світу власну історію.

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Питання про заробітну плати працівникам залишається відкритим. Але дехто отримав обіцяну благодійну 1800 гривень.

Так, деяким насправді виплатили благодійну 1800 грн, комусь, можливо, і всю суму, але таких людей одиниці. За інших нікому нічого невідомо. На запитання "коли?" вже в котре чується тільки "графік виплат вже створений, виплати йдуть", хоча ми всі прекрасно розуміємо, як вони "йдуть" – на місці, – написала Поліна Юхимович.

Ми розповідали про безоплатні обіди в преміальному "Велюрі".