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Власники модного київського ресторану прикриваються допомогою ЗСУ, щоб не виплачувати зарплату працівникам

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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25 квітня, 15:13
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Працівникам не виплачували заробітну плату під час війни, а потім закрили заклад, не повідомивши команду
Власники модного київського ресторану прикриваються допомогою ЗСУ, щоб не виплачувати зарплату працівникам
Власники модного київського ресторану прикриваються допомогою ЗСУ, щоб не виплачувати зарплату працівникам / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни совісні роботодавці намагаються виплатити зарплатню працівникам, йдучи на ризики. Це не про власників ресторану "Редкая Птица" Аліну Косічкіну та Діму Заходякіна. На них пожалілися працівники закладу за невиплату заробітної плати у воєнний період. Допис-звернення в Instagram опублікувала одна з експрацівниць, прикріпивши коментарі колег.

Якщо ви не чули про існування ресторану "Редкая Птица", то точно знаєте "Хлібний". Ресторатори створили мережу "Хлібного", який асоціюється зі скандалами. Працівникам кав’ярні теж не виплачували зарплати на початку війни. Не дивно, чому жарт про ініціативу закрити "Хлібний" в Україні та відкрити в Росії, стає дедалі популярнішим.

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У ресторані "Редкая Птица" виплата заробітної плати стала останнім пунктом в списку "добрих справ". Власники донатять ЗСУ, виправдовуючись цим перед командою та "відтягують" час. Звісно, працівники підтримують благодійну ініціативу, але команду обурило, що рестораторів не цікавить їх скрутне фінансове становище у воєнний період. Їм навіть не виплатили обіцяну суму 1800 гривень!

Спочатку була якась цікава "акція", де кожен співробітник мав змогу отримати мінімальну виплату у розмірі 1800 гривень , пізніше акція зкінчилась , і вийшло щось типу "кто не успел , тот опоздал". А "успел" один співробітник з Рєдкої, – зауважує експрацівниця в Instagram.

Діма Заходякін зауважує, що працівники отримають зарплатні після війни. Закриваючи очі на людей, які не мають фінансів на купівлю ліків та їжі зараз.

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До речі, тим, хто служить в теробороні, гроші виплачують. Але є умова.

Ті хто знаходяться в ТРО – повинні надати докази що це відповідає дійсності і тільки після отримають свої гроші, – зазначає Діма Заходякін.

Ресторатори забули значення слів "людяність" та "повага". Вони не попередили команду про закриття ресторану. Перестали виходити на зв’язок та видалили геолокації їх ресторанів у Google Maps: "Редкая Птица", деякі "Хлібні" та інші.

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Зараз, "Редкая птица" перестала існувати. Цю інформацію мабудь нам збирались сказати коли замість назви ресторану буде висіти табличка "здається в оренду", але ж то таке , нащо взагалі людей інформувати про те що в них роботи не буде й після війни, – зауважує експрацівниця в Instagram.

Дізнайтеся також про "Велюр" Тищенка, який безоплатно годує обідом пенсіонерів. Ініціатива варта поваги та слів подяки. Але в перші дні користувачі Instagram захейтили заклад за буцімто "скромні" порції.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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