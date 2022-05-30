Горе-рестораторы Хлебного ведут "черную" бухгалтерию – признание работницы о махинациях

Работница призывает киевлян не посещать заведения сети – есть много "но"

Скандалы в "Хлебном" продолжаются... / Фото: Коллаж: Сегодня

Работники киевской сети заведений "Хлебный" бунтуют с начала войны. В Сети вирусилась информация о невыплате заработной платы команде. Они ее до сих пор не получили. Новое обращение опубликовала работница Полина Ефимович в Instagram. Девушка призналась о "черной " бухгалтерии и призвала коллег к флешмобу правды.

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Рестораторы Алина Косичкина и Дима Заходякин прикрываются помощью ВСУ, чтобы не выплачивать зарплату работникам. Напомним, они владеют не только "Хлебным", но и другими заведениями в Киеве.

Полина Ефимович рассказала о "черной" бухгалтерии "бизнесменов", их государственных взносах и почему сеть заведений не способствует экономике. Сомнений стало больше о поступлении средств защитникам Украины.

Никакого вклада в государственную казну из рук Заходякина или Косичкиной не было и нет, ведь они всегда уклонялись от полной уплаты налогов, имея черную бухгалтерию, выдавая зарплаты в конвертах и не оформляя официально некоторых работников, – написала Полина Ефимович.

Девушка призвала киевлян не финансировать заведение, работающее на обмане рестораторов. Отметила об инициативе флешмоба правды для команды. Цель которого – рассказать миру собственную историю.

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Вопрос о заработной плате работникам остается открытым. Но некоторые получили обещанную благотворительную 1800 гривен.

Да, некоторым на самом деле выплатили благотворительную 1800 грн, кому-то, может быть, и всю сумму, но таких людей единицы. За остальных никому ничего неизвестно. На вопрос "Когда?" уже в слышанном только "график выплат уже создан, выплаты идут", хотя мы все прекрасно понимаем, как они "идут" – на месте, – написала Полина Ефимович.

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