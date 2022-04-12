Скандальний Тищенко виправляє помилки? У "Велюрі" покращили безоплатні обіди – фото до та після

Порції обідів виглядають поживніші та смачніші – ними реально наїстися пенсіонерам. Не дивно, чому біля ресторану аншлаг

У "Велюрі" покращили безоплатні обіди / Фото: Колаж: Сьогодні

У преміальному ресторані "Велюр" Тищенка безоплатно годують обідом пенсіонерів. Ініціатива варта поваги та слів подяки. Але в перші дні ініціативи, користувачі Instagram захейтили заклад за буцімто "скромні" порції. На сторінці "Велюру" в Instagram-сторіспоказали нові покращені обіди. Невже Тищенко та команда відреагували на хейт у коментарях?!

Сьогодні порції виглядають більші та поживніші, якщо порівняти з одним з перших обідів. На фото праворуч покращений обід з запеченою картоплею, курячими гомілками, салатом з капусти та хлібом.

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/ Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що учениця Тищенко Світлана Соколова в Instagram "Велюру" рекомендувала команді приготувати салат з капусти для пенсіонерів. Побачена порція одного з перших обідів шокувала дівчину.

А вам раджу зробити краще салат з капустою, щоб люди могли проковтнути ту кашу чи макарони, ато ті 2 кусочка це позор!, – написала Світлана Соколова.

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На фото ліворуч – знайомий обід "до", який захейтили на сторінці "Велюру" в Instagram. Порція візуально менша: дві маленькі сосиски, каша та огірок.

"Велюр" під час воєнного стану став місцем зустрічі київських пенсіонерів. В Instagram опублікували відео, де помітно велику чергу охочих скуштувати велюрські обіди.

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Якщо ви пенсіонер та хочете спробувати обід - приходьте в понеділок, середу чи п’ятниця з 12:30 до 14:30. "Велюр" знаходиться на вул. Льва Толстого, 43.

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