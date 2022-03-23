Переїзд українців до Естонії: як отримати соціальну виплату, знайти роботу та де жити

Без чого не обійдеться жоден біженець з України – в матеріалі "Сьогодні"

Переїзд українців до Естонії / Фото: Колаж: Сьогодні

Одна з країн, куди виїхали громадяни України під час війни – Естонія. Ми розповімо про правила в’їзду, як офіційно оформитися в країні, де знайти житло і роботу. І, звісно, скільки та яку соціальну виплату українці отримають.

Чи потрібна віза для в’їзду?

Ні. Українцям не потрібна віза для в’їзду в Естонію. Достатньо показати біометричний паспорт.

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Чи обов’язково отримувати офіційний статус біженця для перебування в Естонії?

Ні. Українці, які приїхали до Естонії з 24 лютого, можуть отримати статус тимчасового захисту. Він надасть їм можливості, як у резидентів країни. Наприклад, офіційно працювати, отримати базову освіту та медичну допомогу. Термін дії захисту – 12 місяців, але з можливістю подальшого продовження.

Оформлюють тимчасовий захист українцям у Департаменті Поліції та прикордонної служби. Українці, які його оформлять, отримають картку про тимчасовий статус.

Хто з біженців може отримати фінансову допомогу?

Українці зі статусом тимчасового захисту, отримають фінансову допомогу. Біженцю, який не витрачає коштів на оренду житла, виплачують 150 євро на місяць на першого члена сім'ї, 120 євро на кожного наступного дорослого члена сім'ї та 180 євро на кожну дитину.

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Якщо ви орендуєте житло, то вам виплатять додаткову фінансову допомогу. Отримайте консультацію щодо фінансової прожиткової допомоги в Центрі зустрічі біженців за адресою Нійне, 2.

Де шукати житло біженцям?

"Сьогодні" розповідали про 6 перевірених сайтів для пошуку тимчасового житла за кордоном. Серед них: "Прихисток", I can help host, Host4Ukraine та інші. Скористайтеся ними, якщо плануєте знайти безкоштовне житло на деякий час.

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Житло для довготривалої оренди шукайте на сайтах KV.ee та City24.

Як знайти роботу?

Шукайте роботу на сторінці Естонського агентства з працевлаштування та на порталі CV-Online, який створив рубрикатор вакансій для українських біженців.

Якщо потрібна допомога з пошуком, зареєструйтеся у представництві Фонду страхування від безробіття. Після реєстрації отримаєте допомогу консультанта, який допоможе з пошуком роботи. Контакти фонду для додаткової інформації – 15501 або +372 669 6513. Перед відвідинами візьміть з собою посвідчення особи та картку про тимчасовий статус в Естонії.

Чи можливо безкоштовно відвідувати мовні курси?

Так. Безкоштовний онлайн-курс Õpi ja räägi minuga ("Вчись і говори зі мною") з вивчення естонської мови триватиме з 4 по 29 травня. Зареєструйтеся на курс за посиланням.

Біженцям рекомендовано самостійно вивчати мову на платформі Keeleklikk.

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