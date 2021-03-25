Девід Бекхем випустив лінійку віскі з середземноморським апельсином

Пляшка коштує 34 долари

Колишній футболіст Девід Бекхем випустив віскі з апельсином співпрацюючи з компанією Haig Club. Ароматизований напій створили з метою охопити нову аудиторію. Про це повідомляє The Spirits Business.

Фото: Spirits Business

Оригінальний віскі створений колаборацією Девіда Бекхема і компанією Haig Club називається "Середземноморський апельсин".

У напої відчутні свіжі і соковиті апельсинові аромати, які поєднані з фірмовим смаком віскі Haig Club.

Директор з продажу віскі в компанії впевнений, що концепція з апельсином допоможе їм охопити нову аудиторію. Таку позицію аргументовують популярністю ароматизованих і солодких напоїв на ринку.

Haig Club зі смаком апельсину має 35% оборотів і буде доступний в квітні 2021 року в супермаркетах Великобританії.

Нещодавно ми розповіли про критичний стан експорту віскі у Великобританії , а також про судову справу преміального просекко Bottega.

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