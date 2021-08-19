Безопасный туризм в 2021 превыше всего! Мы с тревел-экспертом расскажем, какие особенности COVID-страховки нужно учесть и стоит ли ее покупать

COVID-страховка для туристов во время коронавируса: что следует знать и где купить

О COVID-страховке поговорили с Ковтун Анной, которая недавно нам рассказывала о ТОП-5 курортов для отдыха осенью.

Реклама

Специалист по вопросам туризма Ковтун Анна / Фото: пресс-служба

Читайте также календарь лайфхаков от Life Сегодня, чтобы последние дни лета прошли удачно.

В какие страны обязательна COVID-страховка?

Одни из стран, где требуют медицинскую страховку от COVID-19 при въезде, – Турция, Египет, Албания, Сейшельские острова, ОАЭ, Куба, Мексика, Таиланд, Бельгия, Дания, Израиль, Мальдивы, Шри-Ланка и Черногория.

Обязательным условием для въезда в страны Шенгенской зоны есть наличие медицинского полиса. В частности, Испания, которая недавно открыла свои границы, требует полис с покрытием от COVID.

Реклама

Е́сли страховка будет отсутствовать при въезде в страну, где она обязательна, то туриста могут не пропустить / Фото: Unsplash

Но тревел-эксперт рекомендует покупать страховой полис в любую страну, которую вы собираетесь посетить. Потому что лучше заплатить ориентировочно 200 гривен и застраховать себя от нежелательных неожиданностей.

Перед планированием поездки проверьте актуальную информацию о въезде на интерактивной карте МИД.

Где купить COVID-страховку и сколько времени нужно потратить?

Если вы едете в отпуск по пакетному туру, о котором позаботился оператор, то не волнуйтесь о самостоятельном приобретении коронавирусной страховки. Потому что она входит в стоимость тура.

Если у вас самостоятельное путешествие, то приобретите страховой полис в одной из онлайн-компаний. Их сотни, одни из популярных – "Оранта", Vuso и "ТАС". Процедура приобретения занимает несколько минут, поэтому некоторые туристы покупают ее сразу в аэропорту.

Реклама

Также рекомендуем воспользоваться приложением Hotline finance, где представлен перечень страховок с прайсом от различных компаний.

Как оформить COVID-страховку и какова ее цена?

Для оформления достаточно выбрать направление, даты путешествия и возраст туриста. От возраста путешественника, страны назначения, количества дней пребывания, перечня, который покрывает страховка, и франшизы зависит цена полиса. Ориентировочный прайс стартует от 200 гривен.

Обращайте внимание на указанную франшизу при приобретении, потому что она ориентирует, какую сумму страховая компания вам не возместит, если случится несчастный случай. Например, если это 30% от суммы, то их вы самостоятельно оплатите, а остальные возместит компания.

В прайс пакетных туров входит стандартный полис, который стоит до 3% от общей суммы с возможной выплатой до 30 тыс. евро за несчастные случаи. Но путешественник может купить страховку с дополнительными "плюшками", если доплатит.

Для оформления COVID-страховки достаточно выбрать направление, даты путешествия и возраст туриста / Фото: Depositphotos

Реклама

Если вы за полис для самостоятельных путешествий, то выбирайте пакет услуг в компании, которая отвечает вашим требованиям. Например, в VUSO предлагают пакет XL за 320 гривен, который возместит затраты на тестирование и лечение застрахованного лица от COVID-19 (при наличии положительного результата тестирования) в пределах страховой суммы договора страхования. Но обсервация не покрывается. Если хотите, чтобы последний упомянутый пункт также оплатили, то покупайте полис дороже.

Если вы часто путешествуете, то приобретите страховой полис на год. Его цена стартует ориентировочно от 1200 гривен.

Сколько денег могут возместить?

Сумма денег, которую выплачивают зависит от условий компании, где вы приобрели страховку, а также от конкретного случая. Например, если туристу диагностировали коронавирус, то он может получить ориентировочно до 5 тыс. гривен, если осложнения (пневмония), то до 25 тыс. гривен. Туристу, который будет находиться в реанимации с коронавирусом, возместят до 125 тыс. гривен, а за летальный случай – до 200 тыс. гривен.

Сумма денег, которую выплачивают зависит от условий компании

Что еще стоит учесть туристу?

Обращайте внимание на тип страхования, который вам нужен при выборе конкретного полиса, а также на перечень стран, на которые он распространяется.

Когда выбираете страховую компанию, то проверьте ее лицензию, а также процент выплат клиентам на официальном сайте.

Если произошел казус во время отдыха, то сразу звоните на горячую линию полиса.

И самое главное: если страховка будет отсутствовать при въезде в страну, где она обязательна, то туриста могут не пропустить.

Включайте видео и узнавайте откровения о неудачных отпусках звезд

Недавно мы рассказали, какая вы вечеринка по знаку зодиака, а также какой курорт.