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Не лише через "П'яну вишню": 5 причин приїхати у Львів після перемоги

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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24 травня, 15:51
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Гідеса розповіла, за що туристи обожнюють Львів. Настоянка "П’яна вишня" та Площа Ринок – не єдині особливості міста
5 причин, чому мандрівники приїжджають та повертаються до міста Лева
5 причин, чому мандрівники приїжджають та повертаються до міста Лева / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці продовжують планувати, куди поїдуть після перемоги. Львів – одне з міст must visit. Його архітектура нагадує Краків, Відень, Будапешт та Прагу, але традиції та культура, беззаперечно, українські. Ми поспілкувалися з львівською гідесою Оленою Дворкіною, яка влаштовувала до війни екскурсії для українців та іноземців. Вона розповіла про 5 причин, чому мандрівники приїжджають та повертаються до міста Лева.

Поспілкувалися з львівською гідесою Оленою Дворкіною
Поспілкувалися з львівською гідесою Оленою Дворкіною / Фото: прес-служба

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Історія та традиції

Львів – місто герой, якому вдалося зберегти українське начало, попри буремні події. Історія та традиції мотивують туристів до відвідування музеїв. Познайомлять мандрівників з традиціями, побутом та історією в музеї просто неба "Шевченківський гай", Етнографічному музеї та Етногалереї Роксолани Шевчук.

Львову понад 700 років. Місто було у складі різних держав: тут розмовляли і німецькою, і польською. Але Львів зберіг у собі українське начало. Він є прикладом того, як місту вдалося не втратите українське, враховуючи буремні події XIX та XX століття, – зауважила гідеса Олена Дворкіна.

Архітектура

У Львові краса оточуватиме всюди! В області побачите приблизно 40% всіх пам’яток архітектури України. Масштаби та кількість вражають. До ТОП-5 пам’яток серед туристів у Львові входять:

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  1. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. Його освячено та відкрито 6 грудня 2011 року з нагоди 20-ї річниці створення Збройних сил України.
  2. Вірменський кафедральний собор. Пам’ятка архітектури XIV ст. належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Чого лише варті розписи майстра сакрального живопису Яна Генрика Розена (їм приблизно сотня років)!
  3. Палац Потоцьких. Пам’ятку архітектури побудували у 1889 році для званих прийомів. До війни туристи не оминали його, як й режисери, які знімали кіно ("Д’Артаньян і три мушкетери", "Таємний щоденник Симона Петлюри" та інші).
  4. Каплиця Боїмів. Пам’ятка пізнього ренесансу є окрасою Катедральної площі, яка не має аналогів серед архітектурних витворів в Україні.
  5. Оперний театр. Місце зустрічі не лише для селфі біля фасаду, а й відвідування оперних та балетних перформансів.

Локальний колорит

Досвідчені мандрівники поєднують відпочинок з відвідинами нетуристичних локацій, які обожнюють місцеві. Вони знаходяться подалі від туристичних маршрутів. Затишні вулички та галереї – місце сили львів'ян: вул. Генерала Чупринки, вул. Євгена Коновальця, вул. Котляревського, музей просто неба "Шевченківський гай", галереї "Дзиґа" та Ya Gallery Lviv.

У списках ТОП-10 в Google їх не знайдете. Але прийшовши туди, відчуєте львівський колорит, якого немає на Площі Ринок.

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Гастрокультура

Туристи традиційно влаштовують гастротури в місті Лева. Львівський сирник, страви з м’яса свинини, смачна кава та настоянка "П’яна вишня" – в їхньому щоденному меню. Кави туристи менше випивають, ніж настоянки.

Вишнівка для львів’ян не є символом міста, а для туристів, навпаки. Місцеві надають перевагу вину чи пиву з місцевих броварень. Заклад, який обожнюють у Львові – "Ресторація Бачевських". Він є у списку must visit поціновувачів міста.

Фестивалі

Понад 40 фестивалів влаштовували щорічно у Львові до війни. У мандрівників місто асоціювалося з веселощами та прогресивними івентами.

ТОП-3 фестивалі:

  1. Міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest. Видання The Guardian додало його до списку найкращих джаз-фестивалів Європи у 2016 році.
  2. Головний тематичний кавовий фестиваль України – "На каву до Львова". На фестивалі влаштовують голосування для визначення найкращої кав’ярні міста. А ще львів’яни та гості дізнаються про культуру напою, смакуючи його.
  3. Один з найбільших масових культурних заходів – "Форум Видавців". Літературний фестиваль з книжковим ярмарком проводиться з 1994 року.

Дізнайтеся також ТОП-5 унікальних місць в Україні, які варто побачити після перемоги.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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