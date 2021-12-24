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Чи вистачить туристу $100 на день відпочинку в Буковелі? Ми перевірили!

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Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
24 грудня, 13:22
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Розкажемо, чи можливий одноденний відпочинок за $100 в найдорожчому курорті України, та як заощадити, щоб заплатити менше

Буковель – найпопулярніший гірськолижний курорт України, куди приїжджають туристи різних національностей. Цінники на локальні послуги українців шокують! Але іноземців цифри не лякають, бо в їхніх містах ціни на проживання та активності схожі. Уявіть, лише за один обід у центрі курорту треба заплатити понад ₴400. Але чи реально відпочити мандрівнику з $100 в кишені один день? Про це нам розповіла тревел-експерт Тетяна Кіхно, яка знає про Буковель все.

Тревел-експертка Тетяна Кіхно
Тревел-експертка Тетяна Кіхно / Фото: пресслужба

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Гривневий еквівалент $100 – ₴2700.

Проживання

  • Вартість вказана за перебування двох осіб у номері.

В Буковелі знайдете готелі на будь-який гаманець. Якщо хочете проживати в преміальних умовах, то заселяйтеся в 5-зірковий Radisson Blu Resort Bukovel. До речі, це єдиний готель в регіоні в своїй категорії, який відповідає міжнародним критеріям.

Але за один стандартний номер доведеться заплатити понад $100 за день. Ціна становить ₴3800. Забудьте про нього, якщо хочете заощадити. Бо за тиждень проживання (без харчування) доведеться віддати ₴26 600.

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Решта готелів – лише на словах "преміальні". Бо ціни на послуги в них подібні до тих, що в Radisson Blu Resort Bukovel. Але якість не відповідає ціні. Чому так дорого? Бо ціну в готелях Буковелю формують з огляду на розміщення. Що ближче до підйомників, то вона вища.

Якщо оберете 3* готель в 5 хв. ходьби від туристичних об’єктів курорту, то віддасте круглу суму. За один день проживання в стандартному номері з урахуванням сніданків заплатите від ₴3000 до ₴4500.

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В 2* та 3* готелях в 15 хв. ходьби від центру ціна на подобове проживання менша – від ₴2000 до ₴2600. Тут враховані сніданки. Але $100 знову не вистачить на весь день, хіба обмежите себе в їжі, глінтвейні та зимових активностях.

Єдиний варіант – це заселитися не в центрі. За подобове проживання в готелі з урахуванням сніданків заплатите від ₴1200 грн до ₴1500. Але витратите додатково кошти на трансфер до підйомника. Ціна – від 30 гривень за одного.

Разом із заброньованим готелем за мінімальну ціну (який двоє оплатять порівну) та трансфером у два боки, один турист щоденно будете витрачати ₴660. Залишок від суми $100 – ₴2040. Чи вистачить на їжу та розваги, дізнаємося далі.

Харчування

За один обід чи вечерю при готелі в центрі заплатите від ₴450.

А ви що хотіли! Лише погляньте на ціни фешенебельного ресторану Montblanc при готелі Radisson Blu Resort Bukovel. За котлету по-київськи заплатите ₴300, банош карпатський ₴220, салат "Лабіт" ₴165, а преміальний "Цезар" із чорними тигровими креветками ₴550. Словом, ціни на їжу як у закладах у центрі Лондону.

Якщо хочете заощадити, то вас виручать цінники в готелях подалі від центру. За один прийом їжі там заплатите ₴250.

Туристи, які захочуть перекусити на схилі в кафе після катання, за порцію борщу чи вареників заплатять щонайменше ₴100. Цінник в садибі щонайменше ₴170 за порцію. За хот-дог та чай віддасте ₴85. І найбюджетніший варіант це перекус із супермаркету: за булку та йогурт заплатите ₴60.

Якщо хочете вкластися в $100 за один день, то заселяйтеся в готелях подалі від центру та харчуйтеся там. Щодень за обід та вечерю загалом заплатите ₴500 за одного. В залишку з $100 – ₴1540. Бюджет стає скромнішим! Чи вистачить на розваги?

Зимові активності

В Буковель їдуть активні туристи, які обожнюють кататися на лижах чи сноуборді. За оренду бюджетного спорядження на добу треба заплатити щонайменше ₴180. В ціну враховані лижі, взуття та шолом. За окуляри доведеться доплатити від ₴90. Лижні костюми на курорті в оренду не пропонують, але їх знайдете в сусідніх селах за демократичними цінами.

І до найцікавішого – ціна на skipass, без якого не обійтися. За один підйом заплатите ₴300. Новачки за цю ціну відправляються на 14-ту трасу з двома підйомами та катаються там пів дня.

Якщо кататися ви вмієте, але не хочете витратити весь день на зимовий спорт, то придбайте skipass на пів дня. Його ціна – ₴800.

Активним туристам, які хочуть максимум від курорту, рекомендуємо купувати безліміт на день. Ціна на нього становить ₴1050. Вигідно оплачувати одразу за декілька днів, щоб загальна сума була приємнішою. Наприклад, за безлімітних два дні заплатите ₴2050, а три – ₴2900.

З $100 на добу придбати безліміт на денне катання за 1050 реально. Але на інші зимові розваги не залишиться. Єдиний варіант – купити skipass на пів дня за ₴800, щоб випробувати більше активностей. В залишку у нас – ₴470.

Інші розваги для туристів

Якщо ви обираєте покататися на ковзанах чи відвідати етнопарк "Гуцул Ленд", то маєте шанси витратити менше $100 за день. Звісно, якщо не плануєте кататися на собачих упряжках, бо ціна на послугу стартує від ₴2000.

За квиток на оглядовий підйомник заплатите ₴150, вхід до етнопарку "Гуцул Ленд" – ₴195, а ковзанку та оренду спорядження – ₴150. Любителям релаксу рекомендуємо відвідати VODA club, де ціна за три години перебування – ₴750. За один спуск на санній трасі Speed Fun заплатите ₴500.

Чи вистачить $100 активному туристу на один день відпочинку?

Ми підрахували загальну суму на основні витрат без додаткових зимових активностей (ковзанки, відвідин "Гуцул Ленду" тощо). Їх ми не врахували в загальний прайс, бо в туристів різні побажання. В нас залишилося ₴470 в кишені.

Взяли до уваги основні витрати, без яких не обійтися в Буковелі:

  • готельний номер не в центрі – ₴600 (з урахуванням оплати двох);
  • трансфер у два боки – ₴60;
  • обід та вечеря – ₴500;
  • skipass на пів дня – ₴800;
  • спорядження для катання – ₴270.

Мандрівнику вистачить $100 на день відпочинку в Буковелі, якщо він поїде з другом, щоб вдвох платити за готельний номер. Якщо запланує соло-відпустку, то за аналогічний номер заплатить лише на 20% менше від суми. Йому прийдеться економити на їжі або зимових активностях, щоб вистачило $100. Але на подорожі та емоції не шкодують грошей, тож рекомендуємо планувати відпустку з друзями та насолоджуватися відпочинком.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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