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Що робити в Лондоні туристу: 7 must do для незабутньої подорожі

Особистий досвід
Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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11 січня, 13:22
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Розкажемо, як розважитися під час поїздки, щоб почуватися корінними британцями

Лондон – одне з найкрасивіших міст світу, куди мріє потрапити кожен. І я не виняток, тож здійснила своє бажання не раз, а цілих чотири рази. За цей період я протестувала активності, які люблять не лише туристи, а й місцеві. Стаття допоможе вам спланувати ідеальний лондонський відпочинок.

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Спробуйте традиційні страви

Хочете познайомитися з Лондоном та культурою країни? Єдиного фото на фоні Біг-Бена буде недостатньо. Треба ще й традиційні страви скуштувати, щоб дізнатися, яка країна на смак. Замовте на сніданок English breakfasts, а на обід чи вечерю – Fish & Chips (Ред, – риба смажена у фритюрі з картоплею фрі).

Якщо хочете заощадити на їжі в одному з найдорожчих міст світу, то харчуйтеся в закладах якомога далі від центру. За маленьку порцію English breakfasts, яку ви бачите на фото, я заплатила £4 (₴150), а в пабі неподалік Біг-Бену я б віддала вдвічі більше.

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Перераховані вище страви – традиційні для країни, та не думайте, що місцеві харчуються ними щодень. Це міф! Вони надто калорійні: чого лише варта одна порція Fish & Chips, де приблизно 700 калорій.

По прильоту до міста будьте готові, що ваш раціон поповниться фаст-фудом, бо в пабах знайти крем-суп – рідкість, а от бургер чи смажені креветки у фритюрі – легко.

Влаштуйте тревел-тур на червоному автобусі

Не обов’язково замовляти автобусну екскурсію за £30 (₴1100), щоб побачити визначні пам’ятки, сидячи на другому поверсі.

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Сідайте на будь-який автобус, який проїжджає бажані локації в центрі та досліджуйте місто самостійно. Тим паче, що ціна на проїзд – £1.55 (приблизно ₴60). Якщо будете змінювати автобус протягом години, то повторно платити не потрібно. Проїзд безкоштовний наступні 60 хв після оплати. Словом, можете влаштувати собі денний тревел-тур Лондоном за £1.55.

І покажіть всім, що ви в темі – називайте червоні лондонські автобуси double-decker та не ігноруйте питання від друзів "А чому автобуси червоні?". Їх перефарбував у червоний автобусний оператор London General Omnibus Company, щоб виділити транспорт яскравим кольором серед конкурентів.

Проте й іншого забарвлення автобуси ви побачите в Лондоні. Я зустріла зелений double-decker неподалік вулиці Oxford Street.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Відвідайте паб та замовте пінту пива

Хочете познайомитися з культурою британців? Спершу йдіть до пабу, а потім до музею. Британці чекають кінця робочого тижня, щоб прийти до пабу та повторити щотижневу традицію – випити пива скільки влізе. Та не всім місцевим вдається втриматися, щоб не замовити декілька келихів до п’ятниці.

Купити пінту пива в Лондоні простіше, ніж чашку кави, бо пабів у місті більше. Вони будуть супроводжувати вас під час прогулянок та вабити ароматом хмелю. Під час одного зі свят, мені не вдалося випити кави о 17:00, бо кав’ярні працювали за скороченим графіком. Та до пабу потрапила! Як ви здогадалися, моє бажання випити кави, завершилось черговою пінтою. Ось вони реалії життя в Лондоні. Покійний чоловік Королеви Єлизавети ІІ Філіп, був ще тим поціновувачем пива.

Відвідати паби для туристів – must do. Рекомендую завітати в одні з найстаріших пабів Лондона: Ye Olde Mitre, Spaniard’s Inn та The Prospect of Whitby.

Зробіть фото біля визначних пам’яток

Бути в Лондоні та не зробили фото біля популярних пам’яток – це злочин. Не оминайте годинникову вежу Біг-Бен, Букінгемський палац, міст Tower Bridge, площу Piccadilly Circus та вулицю Oxford Street. Словом, відвідайте пам’ятки, які бачили в шкільній книжці з англійської мови.

Любителям робити інстаграмні фото, варто йти на вулицю з елітними бутиками Bond Street та район з кольоровими будиночками Notting Hill, де знімали однойменний фільм з Джулією Робертс. А ще на район Shoreditch, будівлі якого розмальовані десятками графіті.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Відвідайте не мейнстримні місця

Шукайте не мейнстримні локації, які ще не встигли набриднути візуально в Мережі. Так, Біг-Бен – легендарна пам’ятка, та здивувати нею складно, бо бачили ви її в Інтернеті сотні разів.

Одну з нетипових локацій я відвідала поблизу станції Waterloo. Розмальований графіті перехід вразив одразу, бо аналогічних у Лондоні я не бачила. Його особливість у малюнках, які вуличні художники перемальовують чи не щотижня.

Ви маєте змогу побачити нові витвори мистецтва щоразу, коли навідаєтеся сюди. І зможете слідкувати в реальному часі, як художники працюють над новим малюнком.

Поспілкуйтеся з корінними британцями

Не дивуйтеся, якщо в перший день перебування в Лондоні ви не зрозумієте жодного слова з вуст місцевих. Їхня вимова не схожа на ту, яку ви чули від вчителів у школі чи на курсах англійської мови. Звісно, якщо ви вивчали її не з британцями.

Коли почнете спілкуватися з жителями Лондона без складнощів, то будьте певні, що ваш рівень англійської мови покращився.

Перед поїздкою рекомендую переглядати фільми англійською мовою, щоб після прильоту вимова місцевих не здавалася складною, а сленг – дивакуватим.

Влаштуйте пікнік

Паби пабами, та насолоджуватися красою Лондона найкраще, сидячи у пледі просто неба. Основне – обрати красиве місце та сприятливий сезон, щоб не хотілося завершувати пікнік.

В парках High Park, Greenwich Park чи Richmond Park ви захочете влаштувати трапезу по-лондонськи. До речі, в останньому парку ви зустрінете оленів та інших тварин, які будуть розгулювати просто неба та позувати вам на фото.

Нещодавно ми розповідали, куди українці планують поїхати відпочивати в 2022 році.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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