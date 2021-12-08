Чим тобі вдома погано: як влаштувати веселий Новий рік 2022 з хлопцем

Якщо ви молоді, завзяті, енергійні і любите один одного, це вже половина успіху в організації домашньої вечірки

Ідеї, як весело зустріти Новий рік удвох / Фото: Колаж: Сьогодні

Зібралися зустрічати Новий рік 2022 з хлопцем тільки вдвох? Розуміємо. По-перше — бюджетно, по-друге — страшенно романтично, по-третє — це дуже зближує. А якщо вам хочеться бути з цією людиною ще довго-довго, то ви ж пам'ятаєте прислів'я про те, що як Новий рік зустрінеш, так і проведеш? Тоді давайте подумаємо, чим зайнятися з коханою людиною у новорічну ніч. Тим же, хто святкуватиме в галасливій компанії, корисно дізнатися про сукнях на Новий рік.

Новорічна ніч — чарівна, тому і проведення часу потрібно організувати таким чином, щоб залишитися під приємними враженнями. Можна, звичайно, і без цього — просто замовити або приготувати їжу, відкрити пляшку просеко, включити новорічну "Маску" на каналі "Україна" і насолоджуватися один одним. Але якщо вам, як і нам, це здається надто банальним, тоді даємо підказки.

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Перегляньте всі новорічні фільми

Всі означає всі! Починаючи "Іронією долі" і закінчуючи "Відпусткою по обміну". Такий нехитрий відпочинок повинен вам сподобатися, якщо ви вже об'їлися олів'є так, що не маєте сил розмовляти. Не забудьте і про всі частини легендарної комедії "Один удома", а також " День бабака" і, звичайно, новорічні мюзикли, ну ті, де Вєрка Сердючка, Максим Галкін і Софія Михайлівна. Тааак! Такий Новий рік ви точно запам'ятаєте надовго, якщо не заснете ще до бою курантів.

Еротична гра

Оу ю тач май талала! Якщо ви ще та бестія, а ваш хлопець заводить вас з напівобороту або, навпаки, ваші стосунки почалися не так давно, тоді це те, що вам потрібно, щоб краще пізнати один одного та переваги вашого партнера. Суть гри полягає в тому, що ви по черзі дістаєте картки з питаннями, наприклад: "Що нового в сексі хочеться спробувати", "Опиши ідеальний член", "Що найсексуальніше в мені" , — і відповідаєте на них. Отримати таку круту гру можна, купивши білизну Fox Lingerie.

Влаштуйте шабаш у лісі

Не хвилюйтесь, ви там будете не самі — на Новий рік багатьох тягне до лісу. Візьміть із собою сосиски, щось смачненьке, приготуйте наперед все для глінтвейну, а в лісі зваріть своє "зілля". Новорічні салюти та компанії навколо розвіють ваші страхи, якщо такі є. Головне, одягніться тепло та комфортно, щоб ніщо не сковувало ваших рухів. Раптом доведеться тікати від ведмедя... Жарт. Ні. Проведіть у лісі кілька годин та повертайтеся додому пити гаряче какао. Такий Новий рік ви навряд чи забудете.

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Костюмована вечірка (іф ю ноу вот ай мін)

Ти можеш переодягнутися в неслухняного зайчика, а він — у хитрого вовка, або ти вбираєшся в Снігуроньку, а він — у пустотливого ельфа. Загалом, варіантів безліч! Можна взагалі не прив'язуватися до Нового року. Тут головне, щоб вам було комфортно у таких іграх. Як там співав Ваня Дорн: "Не треба соромитися". До речі, цей варіант можна трохи поєднати з другим і зіграти в еротичну гру.

Організуйте тематичну тусу за національністю

Buenas noches або Bonne nuit! Це, як ви вже придумаєте самі. Якщо вирішили організувати вечір Іспанії, тоді заздалегідь підготуйте тематичні вбрання, відповідну їжу та напої: паелью, гаспачо, сангрію; прочитайте про новорічні традиції у цій країні; увімкніть відповідну музику – і нехай ніщо не завадить вам класно відпочити! Можна для атмосфери ще фоном включити якийсь іспанський фільм мовою оригіналу та повісити надруковані заздалегідь фотографії популярних людей країни. Або створіть атмосферу стародавнього Єгипту, де ви Клеопатра, а він сміливий воїн. Тільки подумати, і знову натяк на еротичну гру. Що б це значило? Такий Новий рік запам'ятається вам точно, якщо уважно підійде до всіх деталей.

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