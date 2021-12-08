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Чем тебе дома плохо: как устроить нескучный Новый год 2022 с парнем

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
8 декабря, 11:17
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Если вы молоды, задорны, энергичны и любите друг друга, это уже половина успеха в организации домашней вечеринки
Идеи, как весело встретить Новый год вдвоем
Идеи, как весело встретить Новый год вдвоем / Фото: Коллаж: Сегодня

Собрались встречать Новый год 2022 с парнем только вдвоем? Понимаем. Во-первых — бюджетно, во-вторых — ужасно романтично, в-третьих — это очень сближает. А если вам хочется быть с этим человеком еще долго-долго, то вы же помните пословицу о том, что как Новый год встретишь, так и проведешь? Тогда давайте подумаем, чем заняться с любимым человеком в новогоднюю ночь. Тем, кто будет праздновать в шумной компании, полезно узнать о платьях на Новый год.

Новогодняя ночь — волшебная, поэтому и времяпровождение нужно организовать таким образом, чтобы остаться под приятными впечатлениями. Можно, конечно, и без всего этого — просто заказать или приготовить еду, открыть бутылочку просекко, включить новогоднюю "Маску" на канале "Украина" и наслаждаться друг другом. Но если вам, как и нам, это кажется слишком банальным, тогда даем наводку.

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Пересмотрите все новогодние фильмы

Все — значит все! Начиная "Иронией судьбы" и заканчивая "Отпуском по обмену". Такой незамысловатый отдых должен вам понравиться, если вы уже объелись оливье так, что нет сил разговаривать. Не забудьте и про все части легендарной комедии "Один дома", а также "День сурка" и, конечно же, новогодние мюзиклы, ну те, где Верка Сердючка, Максим Галкин и Софья Михайловна. Даааааа! Такой Новый год вы точно запомните надолго, если не уснете еще до боя курантов.

Эротическая игра

Оу ю тач май талала! Если вы еще та бестия, а ваш парень заводит вас с полуоборота или, наоборот, ваши отношения начались не так давно, тогда это то, что вам нужно, чтобы лучше узнать друг друга и предпочтения вашего партнера. Суть игры заключается в том, что вы по очереди достаете карточку с вопросами, например: "Что нового в сексе хочется попробовать", "Опиши идеальный член", "Что самое сексуальное во мне", — и отвечаете на них. Получить такую крутую игру можно, купив белье Fox Lingerie.

Устройте шабаш в лесу

Не переживайте, вы там будете не одни — на Новый год многих тянет в лес. Возьмите с собой сосиски, что-то вкусненькое, приготовьте заранее все для глинтвейна, а в лесу сварите свое "зелье". Новогодние салюты и компании вокруг развеют ваши страхи, если такие есть. Главное, оденьтесь тепло и комфортно, чтобы ничто не сковывало ваших движений. Вдруг придется убегать от медведя... Шутка. Нет. Проведите в лесу пару часов и возвращайтесь домой пить горячее какао. Такой Новый год вы вряд ли забудете.

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Костюмированная вечеринка (иф ю ноу вот ай мин)

Ты можешь переодеться в непослушного зайчика, а он — в хитрого волка или ты наряжаешься в Снегурочку, а он — в шаловливого эльфа. В общем, вариантов уйма! Можно вообще на привязываться к Новому году. Здесь главное, чтобы вам было комфортно в таких играх. Как там пел Ваня Дорн: "Не надо стесняться". Кстати, этот вариант можно немного объединить со вторым и сыграть в эротическую игру.

Организуйте тематическую тусу по национальности

Buenas noches или Bonne nuit! Это, как уже придумаете сами. Если решили организовать вечер Испании, тогда заранее подготовьте тематические наряды, соответствующую еду и напитки — паэлью, гаспачо, сангрию; прочитайте о новогодних традициях в этой стране; включите соответствующую музыку — и пусть ничто не помешает вам классно отдохнуть! Можно для атмосферы еще фоном включить какой-то испанский фильм на языке оригинала и повесить распечатанные заранее фотографии популярных людей страны. Или создайте атмосферу древнего Египта, где вы Клеопатра, а он — смелый воин. Только подумать, и снова отсылка к эротической игре! Что бы это значило? Такой Новый год запомнится вам точно, если внимательно подойдете ко всем деталям.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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