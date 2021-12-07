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Це жарт? Скільки коштує новорічна ніч у номері з видом на Ейфелеву вежу

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
7 грудня, 12:56
В закладинки
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В одному з готелів відпочивав футболіст Ліонель Мессі, тож бюджетних цін чекати не варто. Бо за неймовірний краєвид люди готові й 99 тис. гривень віддати
Скільки треба заплатити за новорічну ніч в номері з видом на Ейфелеву вежу
Скільки треба заплатити за новорічну ніч в номері з видом на Ейфелеву вежу

Хочете запам’ятати святкування Нового року-2022 на все життя? Орендуйте номер в Парижі з видом на Ейфелеву вежу! Але з кругленькою сумою прийдеться попрощаєтеся. Бо за "вау" види на архітектурну пам'ятку заплатите чимало. Ми з тревел-експерткою Мариною Плисак розповімо про 5 ексклюзивних готелів, де хоче поселитися кожен хоча б на день.

Якщо плануєте святкувати Новий рік в екзотичних країнах, то читайте нашу попередню статтю.

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Тревел-експертка Марина Плисак
Тревел-експертка Марина Плисак / Фото: пресслужба

Поселилися б в Shangri-La Paris за 99 тис. гривень за добу?

Зірки та мільярдери святкують Новий рік у 5-зірковому готелі Shangri-La Paris. І нема чому дивуватися, адже приміщення готелю – це колишня резиденція принца Роланда Бонапарта. Ще там знаходиться один із ресторанів Мішлен, який є "магнітом" для гурманів.

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Але найбільше вабить відвідувачів вид на Ейфелеву вежу з вікна люксових номерів. Хочете відсвяткувати Новий рік у номері люкс з терасою та "вау" видом на вежу? Заплатіть щонайменше 99 тис. гривень.

За ці гроші ви отримаєте комфортабельний номер на 70 м², де розміститься троє осіб. Їжа не врахована у суму, тож на безоплатне шампанське 31 грудня не сподівайтеся. І на сніданок 1 січня теж, бо він платний – приблизно 2 тис. гривень за одну порцію.

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Але безплатні сніданки гостям готелю не потрібні, адже кожен з них має власні статки. Наприклад, аргентинський футболіст Ліонель Мессі, якого не раз бачили в готелі.

Далі – 5-зірковий готель Marignan Champs-Elysées

Готель Marignan Champs-Elysées знаходиться за 2 хв. ходьби від Єлисейських Полів. Але й звідси побачите Ейфелеву вежу з власного двомісного номера, який пафосно назвали "Престиж". Ціна його – приблизно від 25 тис. гривень за добу.

5-зірковий готель Marignan Champs-Elysées
5-зірковий готель Marignan Champs-Elysées / Фото: booking.com

За ці гроші пропонують номер 34 м² без розкоші та помпезності у стилі мінімалізм. І, звісно, краєвид на паризьку красуню. Але виднітиметься вам лише верхівка вежі. Сніданок в суму також не врахували, як і шампанське на Новий рік. За ранковий сніданок заплатите приблизно тисячу гривень за одного.

5-зірковий готель Marignan Champs-Elysées
5-зірковий готель Marignan Champs-Elysées / Фото: booking.com

Як щодо Résidence Charles Floquet, де ви попрощаєтеся лише з 27 тис. гривень?

4-зірковий готель Résidence Charles Floquet знаходиться за 50 метрів від Ейфелевої вежі. Так, ціни тут "приємніші", ніж в Shangri-La Paris. Але вигляд не менш фантастичний.

Тут рекомендуємо орендувати пентхаус з чотирма спальнями, де розміститься 8 осіб. Його прайс за добу – приблизно 27 тис. гривень. Ви оціните високі стелі та витончений дизайн апартаментів. Але найбільше вас вразить балкон із видом на Ейфелеву вежу.

Далі – 4-зірковий готель Pullman Paris Tour Eiffel

Від Pullman Paris Tour Eiffel до Ейфелевої вежі 5 хвилин ходьби, тож ціни тут також "приємні". А ви як хотіли! Прайс на номери подібний до тих, що в готелі Résidence Charles Floquet.

Більшість людей "полює" за фешенебельним люксом із балконом, де можна насолодитися видом на Ейфелеву вежу. Ніхто й не сумнівався, що він в попиті. Ви лише погляньте на цей вид!

Здається, ми знайшли ідеальне місце, де варто відкривати шампанське о 23:59. Але спершу треба заплатити від 22 тис. гривень за добу проживання в люксі з балконом та неймовірним краєвидом. Є гарна новина: сніданок входить до вартості.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS Більше статей автора
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