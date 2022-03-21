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Як киянам замінити пошкоджені через обстріл вікна і не потрапити на окупантів

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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21 березня, 16:43
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Достатньо одного дзвінка до перевіреної волонтерської організації, щоб отримати якісну плівку, яка замінить розбите скло
Безоплатно: киянам допоможуть замінити пошкоджені через війну вікна
Безоплатно: киянам допоможуть замінити пошкоджені через війну вікна / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Через агресію РФ у житлових будинках Києва відсутні вікна після обстрілів чи бомбардування окупантами. Українці, як ніколи об’єдналися: команда "Народовладдя" в рамках роботи Волонтерського координаційного центру UA.Help пропонує киянам безоплатно отримати якісну плівку для заклейки вікон. Про це повідомили в телеграм-каналі Ukraine NOW.

Якщо ви киянин та немаєте вікон вдома після агресії РФ, телефонуйте за номерами: (044) 2094056, (067) 4738660 чи (093) 5408703. Вам нададуть міцну та якісну плівку безоплатно.

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У телеграм-каналі Ukraine NOW закликають українців не приймати допомогу від неперевірених волонтерів та організацій. Особи з великим "бажанням" допомогти, можуть бути коригувальниками вогню.

Звертаємо увагу кожного українця! Якщо ви бачите в соціальних мережах допис про якогось Ігоря чи Івана, котрого особисто не знаєте, але він пропонує свою допомогу при цьому запитує багато інформації (о котрій вибило вікна, чи є поблизу блок-пости тощо) – перевіряйте інформацію! Це може бути коригувальник ворога! Не допомагайте їм нищити українські міста!, – закликають в телеграм-каналі.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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