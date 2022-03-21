Как киевлянам заменить поврежденные из-за обстрелов окна и не попасться на оккупантов

Достаточно одного звонка в проверенную волонтерскую организацию, чтобы получить качественную пленку, которая заменит разбитое стекло

Бесплатно: киевлянам помогут заменить поврежденные из-за войны окна / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Из-за агрессии РФ в жилых домах Киева отсутствуют окна после обстрелов или бомбардировки оккупантами. Украинцы, как никогда объединились: команда "Народовладдя" в рамках работы Волонтерского координационного центра UA.Help предлагает киевлянам бесплатно получить качественную пленку для заклейки окон. Об этом сообщили в телеграм-канале Ukraine NOW.

Если вы киевлянин и у вас нет окон дома после агрессии РФ, звоните по номерам: (044) 2094056, (067) 4738660 или (093) 5408703. Вам предоставят прочную и качественную пленку бесплатно.

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В телеграм-канале Ukraine NOW призывают украинцев не принимать помощь от непроверенных волонтеров и организаций. Лица с большим "желанием" помочь могут быть корректировщиками огня.

Обращаем внимание каждого украинца! Если вы видите в социальных сетях сообщение от какого-то Игоря или Ивана, которого лично не знаете, но он предлагает свою помощь при этом запрашивает много информации (когда выбило окна, есть ли вблизи блок-посты и т.п.) – проверяйте информацию! Это может быть корректировщик врага! Не помогайте им уничтожать украинские города!, – призывают в телеграм-канале.

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