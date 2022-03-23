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15 безоплатних курсів для українців, які хочуть знайти високооплачувану роботу

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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23 березня, 19:01
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Перебуваючи у порівняльній безпеці, багато наших співгромадян намагаються знайти роботу або отримати додаткову кваліфікацію. Розповідаємо про безкоштовні ініціативи
Де шукати безкоштовні освітні програми у воєнний час
Де шукати безкоштовні освітні програми у воєнний час / Фото: Колаж: Сьогодні

Через війну в Україну тисячі людей залишилися без роботи. До вторгнення вони працювали офлайн та не думали про аутсорсинг чи онлайн-формат роботи. Воєнний стан все ж мотивує взяти все в свої руки та знайти онлайн-роботу, щоб забезпечувати себе та підтримувати економіку України. "Сьогодні" розкажуть про 15 безоплатних курсів для українців у затребуваних на ринку сферах. Набуті навички стануть початком кар’єрного шляху в новій професії чи додатковими скілами для розвитку в знайомій ніші.

Програмування

Досить відкладати навчання в ІТ-сфері, яке планували завершити ще до коронавірусу. Приєднуйтеся до безоплатних курсів програмування від освітнього проєкту з програмування та інформаційних технологій ITVDN. Щоб отримати безоплатний доступ до матеріалів, зареєструйтеся на сайті проєкту, опісля заповніть заявку за посиланням та очікуйте на лист-запрошення на пошті.

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Таргетована реклама

Приєднуйтеся до безоплатного курсу дипломованого маркетолога Наталії Пронькіної, яка з нуля навчить, як запускати ефективну таргетовану рекламу та залучати клієнтів до бізнесу, а не навпаки. Курс з 27 уроків знайдете в телеграм-каналі за посиланням.

Дизайн

Дизайнери-професіонали затребувані в будь-якій ніші, тож пройшовши курси від освітнього онлайн-майданчика Creative Practice, спеціалісти не залишуться без роботи.

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У вільному доступі на платформі для українців такі курси:

"Основи дизайну".

"Графічний дизайн. Композиція".

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"Основи вебдизайну".

"UX/UI. Проєктування та дизайн інтерфейсів".

А ще курси для освоєння на професійному рівні програм Illustrator, Photoshop, Figma та After Effects.

Зареєструйтеся на платформі, щоб отримати доступ до онлайн-лекцій.

Конструювання одягу

Якщо дизайн та програмування не для вас, бо ви любите шити та мрієте створити власний бренд одягу, зареєструйтеся на онлайн-курси конструювання одягу школи Pushka. Для українців відкрили доступ до пакетів "Clo3D: Базовий курс", "Конструювання: Повне Занурення" та "Дизайн-Конструювання Одягу". Хочете отримати доступ до курсів? Напишіть кодове слово "Паляниця" в дірект сторінки школи в Інстаграмі.

Менеджмент

Якщо плануєте працювати в ІТ-проєктах, то пройдіть курс "Основи проєктного менеджменту" ІТ-школи Redcamp. Кожна лекція, як окремий курс, тож за два місяці інтенсиву ви станете профі в ніші. Деталі за посиланням.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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