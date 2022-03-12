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Час прийматися за справу: Projector Institute відкрили безкоштовний доступ до своїх лекцій

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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12 березня, 13:21
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Тепер, чекаючи перемогу, ми можемо проводити час з користю, адже незабаром вільній Україні знадобляться світлі уми та думаюча молодь
Projector Institute відкрили безкоштовний доступ до своїх лекцій
Projector Institute відкрили безкоштовний доступ до своїх лекцій / Фото: pixabay.com

Сімнадцятий день вторгнення Росії. Повітряну тривогу по всій Україні чути все частіше, але ми вистоємо! А коли переможемо, нашій країні знадобляться сильні та розумні люди, які зможуть її відбудувати та ще більше вдосконалити для майбутнього покоління, тому зараз у жодному разі не можна розслаблятися та відпочивати. Якщо ви втратили роботу чи відірвані від навчання – Projector Institute дали можливість зайнятися чимось корисним та розвиваючим.

Projector Institute – це українська онлайн-платформа діджитал-освіти, яка надає вільний доступ до 12 своїх курсів факультету Humanitarium. Тепер будь-хто бажаючий має можливість послухати лекції про сучасну українську літературу, кіно, дизайн, філософію та інші цікаві теми.

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Щоб отримати доступ до відеокурсів, потрібно перейти в розділ Humanitarium на сайті проєкту і вибрати курс, що сподобався. Після реєстрації введіть код 0688-5072, він буде працювати до остаточної перемоги України та місяць після.

Також дивіться для натхнення відео дня: 94 скрипали зі всього світу зіграли "Вербову дощечку" на підтримку України.

Нагадаємо, що "Нова пошта" відновлює популярну послугу, однак є винятки.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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