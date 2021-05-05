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Жінка купила три будинки в Італії всього за три євро, але на неї чекав неприємний сюрприз

Сьогодні, 13:10

Рубіа Діас планувала провести в одному з котеджів старість, але зіткнулася з непередбаченими труднощами: їй доведеться відремонтувати будинок протягом трьох років

Бізнесвумен Рубіа Діас купили в Італії (на Сицилії) три будинки всього за три євро. Вигідну пропозицію їй зробила місцева влада, яка активно шукала нових людей, щоб відновити напівзруйновану нерухомість й "оживити" провінційну місцевість.

Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

Рубіа вирішила прийняти вигідну пропозицію. Вона планувала провести у котеджі старість, але зіткнулася з непередбаченими труднощами. За контрактом, будь-хто, хто купує будинок на Сицилії за таку ціну, має відремонтувати його протягом трьох років, щоб не втратити заставу – 5000 євро.

Фото: The Sun

Рубіа Діас купила відразу три будівлі у містечку Муссомелі – по одному для кожного зі своїх дітей. Однак вона швидко зрозуміла, що ремонт коштуватиме величезних грошей.

Фото: The Sun

Жінка вже витратила 12 тисяч євро на оплату праці будівельникам та матеріали для першого будинку і очікує, що повна вартість ремонту складе близько 20 тисяч євро. Отже, у три будинки їй доведеться вкласти близько 60 тисяч.

Фото: The Sun

Раніше Life Сьогодні писали про аналогічну пропозицію в італійському містечку Самбука-ді-Сицилія.

Також ми писали про британського бізнесмена Джеймі Еббота, який вирішив продати триповерховий особняк за 59 євро.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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