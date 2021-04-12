Церкву 1888 року будівництва перетворили на розкішний особняк: фото до і після

Зараз будівля продається за немислимі 1,2 млн доларів

Джонатон Хармер та Лінн Перро з канадської організації Harper and Co купили занедбану церкву Святих Сердець у місті Онтаріо і перетворили її у розкішний особняк. Зараз будівля, побудована ще у 1888 році, продається за немислимі 1,2 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Brian Ellis Sales Team.

Канадці купили храм у 2018 році за 955 тисяч доларів і витратили більше двох років на те, щоб перетворити його у будинок мрії. Вони впоралися з цим завданням блискуче.

Фото: Brian Ellis Sales Team

Коли Хармер і Перро зайшли всередину вперше, там майже нічого не було. Зараз від церковного аскетизму не залишилося і сліду. Замість цього – шикарний інтер'єр вітальні, три спальні та три ванних кімнати.

Фото: Brian Ellis Sales Team

Цікаво, що нові власники будівлі вирішили зберегти хрест, арочні вікна і навіть старовинні світильники – вони відремонтували все й повернули на місце. Також у храмі залишилася підлога з сосни, оригінальна обшивка і деякі дерев'яні консолі на стелі.

Фото: Brian Ellis Sales Team

Щоправда, жити в цьому будинку тепер буде хтось інший. Компанія активно шукає покупців.

Звичайно, далеко не кожен може дозволити собі покупку подібної нерухомості для себе або в подарунок, але є багато інших приємних дрібниць: раніше на сайті "Сьогодні" вийшов календар подарунків на квітень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як американець перетворив шкільний автобус на будинок для подорожей. На ремонт Майкл Фюрер витратив 35 тисяч доларів.

Крім цього, подивіться, який вигляд має розкішний будинок на колесах із кухнею, спальнею і каміном.

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