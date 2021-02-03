Подружжя зробило з "убитого будинку" сімейне гніздечко: неймовірні фото до та після

Зараз його вартість перевалює за один мільйон фунтів стерлінгів

38-річна модельєр Аманда Коттон разом зі своїм чоловіком 38-річним Джессом купила "убитий будинок" у британському місті Вотфорд і зробила з нього сімейне гніздечко своєї мрії. Фотографіями кардинальної трансформації жінка ділиться на сторінці в Instagram.

Зараз вартість особняка перевалює за один мільйон фунтів стерлінгів (38,1 млн гривень), хоча пара заплатила за нього всього 670 тисяч фунтів стерлінгів (25,5 млн гривень).

Фото: Instagram | Houselust

"Коли я вперше увійшла в цей будинок, у коридорі лежала мертва миша. Попередній господар жив там з шістьма собаками і у мене склалося таке враження, що він за ними взагалі не прибирав", – розповідає британка в інтерв'ю таблоїду The Sun.

Фото: Instagram | Houselust

За її словами, будинок настільки заріс зовні, що вона навіть не могла уявити, наскільки він великий. Там є три спальні на першому поверсі, дві вітальні, невелика кухня, підсобне приміщення, а також окрема ванна й туалет.

Фото: Instagram | Houselust

"Нам треба було дев'ять місяців, щоб закінчити ремонт. Ми почали його якраз перед першим локдауном", – зазначає Аманда.

Насамперед британці поміняли дах і зробили перепланування – туалет перемістили під сходи й організували окрему гардеробну та підсобне приміщення.

І ось що у них вийшло:

Фото: Instagram | Houselust

Дуже просторо та стильно!

Фото: Instagram | Houselust

За оцінками Аманди, вони витратили на ремонт приблизно 250 тисяч фунтів стерлінгів (9,5 млн гривень).

Фото: Instagram | Houselust

Зараз цей будинок просто не впізнати

Фото: Instagram | Houselust

Нагадаємо, раніше ми показували найнеймовірніші зміни в інтер'єрі будинків.

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До того ж, ми писали, як виглядає розкішний будинок на колесах з кухнею, спальнею і каміном.

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