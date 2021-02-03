Подружжя зробило з "убитого будинку" сімейне гніздечко: неймовірні фото до та після
Зараз його вартість перевалює за один мільйон фунтів стерлінгів
38-річна модельєр Аманда Коттон разом зі своїм чоловіком 38-річним Джессом купила "убитий будинок" у британському місті Вотфорд і зробила з нього сімейне гніздечко своєї мрії. Фотографіями кардинальної трансформації жінка ділиться на сторінці в Instagram.
Зараз вартість особняка перевалює за один мільйон фунтів стерлінгів (38,1 млн гривень), хоча пара заплатила за нього всього 670 тисяч фунтів стерлінгів (25,5 млн гривень).
"Коли я вперше увійшла в цей будинок, у коридорі лежала мертва миша. Попередній господар жив там з шістьма собаками і у мене склалося таке враження, що він за ними взагалі не прибирав", – розповідає британка в інтерв'ю таблоїду The Sun.
За її словами, будинок настільки заріс зовні, що вона навіть не могла уявити, наскільки він великий. Там є три спальні на першому поверсі, дві вітальні, невелика кухня, підсобне приміщення, а також окрема ванна й туалет.
"Нам треба було дев'ять місяців, щоб закінчити ремонт. Ми почали його якраз перед першим локдауном", – зазначає Аманда.
Насамперед британці поміняли дах і зробили перепланування – туалет перемістили під сходи й організували окрему гардеробну та підсобне приміщення.
І ось що у них вийшло:
Дуже просторо та стильно!
За оцінками Аманди, вони витратили на ремонт приблизно 250 тисяч фунтів стерлінгів (9,5 млн гривень).
Зараз цей будинок просто не впізнати
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