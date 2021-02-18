Житло за 24 тисячі доларів: пара перетворила старий автобус на двоповерховий будинок (фото)

Закоханим вдалося втілити свою мрію у реальність

26-річна Чарлі МакВікар та її 27-річний коханий Люк Уокер із Великої Британії купили двоповерховий автобус і перетворили його на затишне сімейне гніздечко. Це обійшлося їм всього в 24 тисячі доларів!

Фотографії трансформації вони опублікували на своїй сторінці в Instagram.

На першому поверсі автобуса вони облаштували простору кухню, вбиральню, робочу зону та гостьову.

Кухня

Ванна

Робоча зона

Вітальня

Велику частину меблів їм довелося робити під замовлення.

Що стосується опалення, британці використовують піч для дров і електричний обігрівач.

Упродовж цілого року Чарлі та Люк старанно працювали над тим, аби втілити свою мрію у реальність. За допомогою рідних і близьких людей все вийшло саме так, як вони хотіли.

До речі, сам автобус коштував 2500 фунтів стерлінгів (3470 доларів). Ще 15 тисяч фунтів стерлінгів (20,8 тисячі доларів) було витрачено на переобладнання і ремонт.

"Ми хотіли жити разом, але не прив'язуватися до іпотеки й не платити величезні суми за оренду квартири – і ось знайшли правильне рішення", – розповідає Чарлі.

Пара навіть завела двох кізок – Монті та Дарвіна. Вони пасуться на галявині біля автобуса.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як американець перетворив шкільний автобус на будинок для подорожей. На ремонт Майкл Фюрер витратив 35 тисяч доларів.

Крім цього, подивіться, який вигляд має розкішний будинок на колесах із кухнею, спальнею і каміном.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися