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Житло за 24 тисячі доларів: пара перетворила старий автобус на двоповерховий будинок (фото)

Сьогодні, 05:55

Закоханим вдалося втілити свою мрію у реальність

26-річна Чарлі МакВікар та її 27-річний коханий Люк Уокер із Великої Британії купили двоповерховий автобус і перетворили його на затишне сімейне гніздечко. Це обійшлося їм всього в 24 тисячі доларів!

Фотографії трансформації вони опублікували на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Instagram | Monty & Darwin

На першому поверсі автобуса вони облаштували простору кухню, вбиральню, робочу зону та гостьову.

Кухня

Фото: Instagram | Monty & Darwin

Ванна

Фото: Instagram | Monty & Darwin

Робоча зона

Фото: Instagram | Monty & Darwin

Вітальня

Фото: Instagram | Monty & Darwin
Фото: Instagram | Monty & Darwin

Велику частину меблів їм довелося робити під замовлення.

Фото: Instagram | Monty & Darwin

Що стосується опалення, британці використовують піч для дров і електричний обігрівач.

Фото: Instagram | Monty & Darwin

Упродовж цілого року Чарлі та Люк старанно працювали над тим, аби втілити свою мрію у реальність. За допомогою рідних і близьких людей все вийшло саме так, як вони хотіли.

Фото: Instagram | Monty & Darwin

До речі, сам автобус коштував 2500 фунтів стерлінгів (3470 доларів). Ще 15 тисяч фунтів стерлінгів (20,8 тисячі доларів) було витрачено на переобладнання і ремонт.

Фото: Instagram | Monty & Darwin

"Ми хотіли жити разом, але не прив'язуватися до іпотеки й не платити величезні суми за оренду квартири – і ось знайшли правильне рішення", – розповідає Чарлі.

Фото: Instagram | Monty & Darwin

Пара навіть завела двох кізок – Монті та Дарвіна. Вони пасуться на галявині біля автобуса.

Фото: Instagram | Monty & Darwin
Фото: Instagram | Monty & Darwin

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як американець перетворив шкільний автобус на будинок для подорожей. На ремонт Майкл Фюрер витратив 35 тисяч доларів.

Крім цього, подивіться, який вигляд має розкішний будинок на колесах із кухнею, спальнею і каміном.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/doubledeckerhome
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