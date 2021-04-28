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Забобонний пасажир кинув в турбіну літака монетки на удачу і потрапив у біду

Сьогодні, 10:52

Авіакомпанія про всяк випадок вирішила скасувати рейс і перенести його на наступний день. Всі 148 пасажирів повітряного судна були допитані

Китаєць на прізвище Ван збирався вилетіти з Вейфана в Хайкоу, провінція Хайнань. Перед тим, як піднятися на борт літака, чоловік кинув у турбіну шість монет, загорнутих у червоний папір, щоб "помолитися про благословення". Через це літак з 148 пасажирами на борту так і не зміг вилетіти.

Про це пише видання Newsweek.

Фото: Beibu Gulf Airlines / Weibo

Під час передпольотної перевірки лайнера на землі були знайдені ті самі монети. Авіакомпанія про всяк випадок вирішила скасувати рейс і перенести його на наступний день. Всі 148 пасажирів повітряного судна були допитані. Ван сам зізнався у скоєному і був затриманий поліцією.

Фото: Beibu Gulf Airlines / Weibo

Як пізніше пояснив китаєць, він кинув монети "на удачу". Яким буде покарання для пасажира, не уточнюється.

Нагадаємо, пенсіонерку назвали найгіршою пасажиркою після того, як вона напилася горілки і влаштувала дебош на борту португальської авіакомпанії TAP. До того ж ми писали про мандрівницю Джордану Лі, яка під час авіаперельоту сфотографувала попутника, який здивував її вульгарною поведінкою.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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