Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Суеверный пассажир бросил в турбину самолета монетки на удачу и попал в беду

Сегодня, 10:52

Авиакомпания на всякий случай решила отменить рейс и перенести его на следующий день. Все 148 пассажиров воздушного судна были допрошены

Китаец по фамилии Ван собирался вылететь из города Вэйфан в Хайкоу, провинция Хайнань. Перед тем, как подняться на борт самолета, мужчина бросил в турбину шесть монет, завернутых в красную бумагу, чтобы "помолиться о благословении". Из-за этого самолет с 148 пассажирами на борту так и не смог вылететь.

Об этом пишет издание Newsweek.

Фото: Beibu Gulf Airlines/Weibo

Во время предполетной проверки лайнера на земле были найдены те самые монеты. Авиакомпания на всякий случай решила отменить рейс и перенести его на следующий день. Все 148 пассажиров воздушного судна были допрошены. Ван сам сознался в хулиганстве и был задержан полицией.

Фото: Beibu Gulf Airlines/Weibo

Как позже объяснил китаец, он бросил монеты "на удачу". О наказании для пассажира не уточняется.

Напомним, пенсионерку назвали худшей пассажиркой после того, как она напилась водки и устроила дебош на борту португальской авиакомпании TAP. Кроме этого, мы писали о путешественнице Джордане Ли, которая во время авиаперелета сфотографировала попутчика, удивившего ее вульгарным поведением.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Две пассажирки устроили дебош в самолете из-за ручной клади: появилось видео Привязали к креслу скотчем: россиянка под наркотиками дебоширила в самолете (видео) В Чернобыль на самолете за 2660 гривен! Рассказываем, стоит ли экскурсия своих денег
Китай самолет курьез
Реклама

Новости партнеров

Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Дружині продюсера “Кварталу 95” стало гірше після операції
Дружині продюсера “Кварталу 95” стало гірше після операції
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает

Популярные статьи

Вчера, 19:30Звездно

4000 гривен за 20 кв м! Супруга Павлика пожаловалась на клининговую компанию и отзывы блогеров

Вчера, 13:24Фаново

Чистый четверг: главные приметы праздника

Вчера, 12:21Звездно

Киркоров накануне 54-летия заявил о своей личной жизни: Я себе ни в чем не отказываю

Вчера, 11:07Вкусно

Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

Вчера, 09:54Звездно

Меладзе отреагировал на обвинения Лорак в харассменте: Какой негодяй это придумал?

Вчера, 05:00Психо

Гороскоп на сегодня 27 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, не тупи!

26 апреляФаново

Чистый четверг-2021: традиции праздника

26 апреляЗвездно

До свидания, Голос: MONATIK уходит с проекта вслед за Тиной Кароль

26 апреляЗвездно

Потап резко высказался о Голосе країни, задев Тину Кароль — но потом отредактировал пост

26 апреляВкусно

Булгур универсальный – 10 вкусных рецептов с этой восточной крупой

26 апреляВкусно

Скумбрия на костре: лучший рецепт для пикника

26 апреляВкусно

Красим яйца с помощью луковой шелухи: пять лайфхаков

26 апреляВкусно

Как приготовить кулич в хлебопечке: 3 рецепта на Пасху

26 апреляЗвездно

Тина Кароль ушла из шоу Голос країни: кому завещала кресло певица

26 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 26 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не отказывайте себе в удовольствиях!

25 апреляЗвездно

Чернобыль лишает сна и возвращает в жестокую реальность

Новости партнеров

"У меня нет стыда": канадская хоккеистка показала горячие фото
"У меня нет стыда": канадская хоккеистка показала горячие фото
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Замуж за принца! Русские актрисы, у которых жизнь - сказка
Замуж за принца! Русские актрисы, у которых жизнь - сказка
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять