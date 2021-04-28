Суеверный пассажир бросил в турбину самолета монетки на удачу и попал в беду

Авиакомпания на всякий случай решила отменить рейс и перенести его на следующий день. Все 148 пассажиров воздушного судна были допрошены

Китаец по фамилии Ван собирался вылететь из города Вэйфан в Хайкоу, провинция Хайнань. Перед тем, как подняться на борт самолета, мужчина бросил в турбину шесть монет, завернутых в красную бумагу, чтобы "помолиться о благословении". Из-за этого самолет с 148 пассажирами на борту так и не смог вылететь.

Об этом пишет издание Newsweek.

Фото: Beibu Gulf Airlines/Weibo

Во время предполетной проверки лайнера на земле были найдены те самые монеты. Авиакомпания на всякий случай решила отменить рейс и перенести его на следующий день. Все 148 пассажиров воздушного судна были допрошены. Ван сам сознался в хулиганстве и был задержан полицией.

Фото: Beibu Gulf Airlines/Weibo

Как позже объяснил китаец, он бросил монеты "на удачу". О наказании для пассажира не уточняется.

Напомним, пенсионерку назвали худшей пассажиркой после того, как она напилась водки и устроила дебош на борту португальской авиакомпании TAP. Кроме этого, мы писали о путешественнице Джордане Ли, которая во время авиаперелета сфотографировала попутчика, удивившего ее вульгарным поведением.

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