Згоріла карта світу, зроблена з 50 тисяч сірників (відео)

Таким чином малайзійська художниця Ред Хун Йі спробувала привернути увагу суспільства до проблеми кліматичних змін

Малайзійська художниця Ред Хун Йі під час роботи над новою обкладинкою для авторитетного журналу Time "Клімат – це все" спалила карту світу, відтворену з 50 тисяч сірників. Таким чином вона спробувала привернути увагу суспільства до проблеми кліматичних змін.

Керівництво журналу в Twitter називає роботу художниці твором мистецтва і водночас перформансом.

Відео: The Times

Команда з шести осіб працювала над проєктом два тижні: вони створили карту світу розміром 2,3 на три метри, помістили на неї сірники з зеленими наконечниками, що символізують дерева, і підпалили їх.

Художниця таким чином хотіла продемонструвати, що глобальна кліматична криза зачіпає абсолютно кожну людину, незалежно від того, де вона живе.

Черговий випуск журналу вийде 26 квітня.

Нагадаємо, раніше вийшов перший глянець українською мовою.

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