Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сгорела карта мира, сделанная из 50 тысяч спичек (видео)

Сегодня, 13:48

Таким образом малайзийская художница Ред Хун Йи попыталась привлечь внимание общества к проблеме климатических изменений

Малайзийская художница Ред Хун Йи во время работы над новой обложкой для авторитетного журнала Time "Климат – это все" сожгла карту мира, воссозданную из 50 тысяч спичек. Таким образом она попыталась привлечь внимание общества к проблеме климатических изменений.

Руководство журнала в Twitter называет работу художницы произведением искусства и в то же время перформансом.

Видео: The Times

Команда из шести человек работала над проектом две недели: они построили карту мира размером 2,3 на три метра, поместили на нее спички с зелеными наконечниками, символизирующими деревья, и подожгли их.

Художники таким образом хотели продемонстрировать, что глобальный климатический кризис затрагивает абсолютно каждого человека, независимо от того, где он живет.

Очередной выпуск журнала выйдет 26 апреля.

Напомним, ранее вышел первый глянец на украинском языке.

Кстати, советуем посмотреть и новый выпуск влога нашего Деда Панча: он объяснил, почему водители и пешеходы бесят друг друга, и кто из них прав.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Будущая вице-президент США Камала Харрис в кедах снялась для обложки Vogue (фото) Гарри Стайлса захейтили из-за фотосессии в платье. Знаменитости вступились за певца Украинская чемпионка неожиданно попала на обложку книги испанского автора Женщина - символ свободы: The Guardian посвятил обложку свежего номера протестам в Беларуси
видео карта обложка спички
Реклама

Новости партнеров

10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона

Популярные статьи

Сегодня, 13:16Фаново

Когда Вальпургиева ночь в 2021 году: дата и главные приметы

Сегодня, 10:45Вкусно

Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока

Сегодня, 10:38Events

Вербная неделя-2021: милые картинки и добрые поздравления

Сегодня, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 19 апреля для всех знаков зодиака: Весы, побудьте наедине с собой!

Вчера, 14:43Звездно

Галкин показал роскошный подарок Пугачевой от Лободы: Это невероятно!

Вчера, 11:31Звездно

Оля, что с глазами? Полякову без макияжа засыпали вопросами о ботоксе и операциях

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 05:29Психо

Гороскоп на сегодня 18 апреля для всех знаков зодиака: Овен станет секс-гигантом!

17 апреляEvents

Как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке: два простых лайфхака

17 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 17 апреля для всех знаков зодиака: Водолеи, у вас день для интимных экспериментов!

17 апреляЗвездно

Холостяк-11: кто покинул проект в седьмом выпуске

16 апреляEvents

Как избавиться от сорняков: ТОП-8 надежных лайфхаков

16 апреляЗвездно

Сумская вспомнила, как на съемках Роксоланы просила Хостикоева прикрыть грудь руками: Боялась обнажиться

16 апреляВкусно

Как приготовить самый прозрачный холодец на Пасху – 6 лайфхаков

16 апреляАктуально

Samsung презентовал интеллектуальные телевизоры MICRO LED и Neo QLED 8K/4K 2021 — революционное изображение и сказка для геймеров

16 апреляЗвездно

Филипп Киркоров проигнорил 72-летие Аллы Пугачевой. Примадонна осталась без поздравлений экс-супруга

Новости партнеров

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Хороши чертовки: самые роковые женщины Зодиака
Хороши чертовки: самые роковые женщины Зодиака
"Голос країни-11": стали відомі імена 4-х суперфіналістів шоу
"Голос країни-11": стали відомі імена 4-х суперфіналістів шоу
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять