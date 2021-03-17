Вийшов перший глянець українською мовою

Marie Claire тепер українською

Три місяці тому команда Marie Claire оголосила про ребрендинг. Під час створення весняного випуску запрошена головна редакторка Надія Шаповал мала за мету розкрити Україну через призму свого бачення. В уже готовому номері першими це роблять дві обкладинки.

На одній зображена Вікторія Кудінова, 32-річна жителька села Майданецьке Черкаської області. Вікторія працює продавчинею в крамниці та виховує сина. Команда журналу випадково зустріла жінку під час пошуку локацій для зйомок – Вікторія йшла полем та вела додому корову. Фотосесія за участі Вікторії отримала назву "Царівна", а відбулася вона в автентичній хаті-мазанці за 200 кілометрів від Києва. Автор – фотограф Стефан Лісовський.

Фото: прес-служба

На другій обкладинці – дівчина з села Криворівня, що на Івано-Франківщині, одягнена в традиційний гуцульський стрій. Автором зйомки, котра отримала назву "Містична краса гуцулок", став польський фотограф з українським корінням Ян Васюхник.

Фото: пресслужба

Весняний випуск Marie Claire першим серед усього глянцю вийшов друком українською мовою. Спеціально для номера письменниця та перекладачка Софія Андрухович написала есей про українське слово, що став також і digital-обкладинкою випуску. Крім цього, до номера увійшла розмова Софії Андрухович із режисером, драматургом, засновником театру "Дах" Владом Троїцьким – про рідну культуру, мову та національну пам’ять. А засновник "Я галерея" та арт-куратор Павло Гудімов поспілкувався з художницею, керамісткою-монументалісткою, шістдесятницею Галиною Севрук – про історію мистецтва та рух шістдесятників.

Команда відмовилася від синдикованих матеріалів: крім двох зйомок для обкладинок, до випуску ввійшов великий editorial "Студенти-медики". У ньому взяли участь українські та іноземні студенти Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. Частину світлин було зроблено в стінах вишу та фотостудії.

"Номер підготували за три місяці, і кожна зйомка проходила в Україні. Найбільшим викликом для мене став стріт-кастинг, на якому я побудувала три основні фотосесії. З кожною людиною треба було говорити відверто, і це справді полонило. Мені хотілося передати своє бачення краси – краси людей, що завжди поруч із нами, варто лише придивитися до їхніх облич. Українське жіноцтво мене захоплює, я є частиною його і знаю, що наших жінок не зламає ніщо. Тому наш глянцевий журнал присвячений саме їм – справжнім і могутнім. Деякі матеріали засновано на спогадах часів мого дитинства – шістдесятниць Галини Севрук і Людмили Семикіної, котрі, як виблиск того покоління, дали нам інтерв’ю. І це стало внеском у культуру. Дуже рада, що на платформі Marie Claire мені вдалося втілити власне бачення своєї землі, котру неможливо показати в повному об’ємі, бо всесвіт її безкінечний", – розповідає Надія Шаповал, запрошена головна редакторка весняного випуску Marie Claire.

"Журнал Marie Claire має багату історію в Україні, але досі не виходив українською, і для нас це стало викликом. Перш за все тому, що у новому номері ви не знайдете синдикованих матеріалів. Усі зйомки та тексти створені командою видання. А герої, які брали участь, – українці або люди, які мають українське коріння. Весняний номер – про нашу історію, красу, про складні сторінки історії, про актуальні питання сьогодення та технології майбутнього. Він об’єднав кращих професіоналів, людей мистецтва, літератури та моди, слова яких ви можете не тільки прочитати, але й прослухати у подкастах. І все це стало можливим завдяки баченню, унікальному стилю та безкомпромісній позиції запрошеної головної редакторки Надії Шаповал та завзятій роботі команди. Відтепер і назавжди – Marie Claire українською", – коментує весняний випуск Катерина Лагутіна, керівниця бренду Marie Claire Ukraine.

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