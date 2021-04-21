Рибу вагою у 271 кілограм спіймали австралійські рибалки (фото)

Виловлений екземпляр учетверо більший за звичайну рибу цього виду, стверджує менеджер Сіднейського рибного ринку Ерік Пул. Улов вже продали ритейлеру морепродуктів Claudio's Seafood

Тихоокеанського блакитного тунця вагою у 271 кілограм спіймали рибалки біля берегів австралійського штату Новий Південний Уельс. Виловлений екземпляр учетверо більший за звичайну рибу цього виду (60 кілограмів).

Про це повідомляє видання Nine News.

Фото: Sydney Fish Market

"Це, безумовно, чудова риба. Вона у хорошому стані", – розповідає менеджер Сіднейського рибного ринку Ерік Пул.

Фото: Sydney Fish Market

За словами чоловіка, місцеві покупці воліють купувати тунця вагою від 40 до 50 кг. Більший улови зазвичай відправляють за кордон до Японії.

"Улов продали на Сіднейському рибному ринку великому ритейлеру морепродуктів Claudio's Seafood, який поставляє продукцію до японських ресторанів у Сіднеї", – зазначає Ерік.

Фото: Sydney Fish Market

До речі, офіційно зареєстрований рекорд у Новому Південному Уельсі належить 185-сантиметровій рибі, що важила 148 кілограмів. Найбільший тихоокеанський блакитний тунець мав довжину три метри і важив 450 кілограмів.

Нагадаємо, раніше Life Сьогодні розповідали про рибака на ім'я Кріс Брокетт з американського міста Лаудонвілл, який виловив у найбільшій притоці Гудзона, річці Мохок, білого сома рекордного розміру – 77,47 сантиметра.

Крім цього, ми показували, як риба вистрибнула з миски на асфальт і попливла у міську каналізацію.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися