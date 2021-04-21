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Рыбу весом в 271 килограмм поймали австралийские рыбаки (фото)

Сегодня, 15:03

Выловленная особь в четыре раза крупнее средней рыбы этого вида, утверждает менеджер Сиднейского рыбного рынка Эрик Пул. Улов уже продали ритейлеру морепродуктов Claudio's Seafood

Тихоокеанского голубого тунца весом 271 килограмм поймали рыбаки у берегов австралийского штата Новый Южный Уэльс. Выловленная особь в четыре раза крупнее средней рыбы этого вида (60 килограммов).

Об этом сообщает издание Nine News.

Фото: Sydney Fish Market

"Это, безусловно, великолепная рыба. Она в хорошем состоянии", – рассказывает менеджер Сиднейского рыбного рынка Эрик Пул.

Фото: Sydney Fish Market

По словам мужчины, местные покупатели предпочитают покупать тунца весом от 40 до 50 кг. Более крупные уловы обычно отправляются за границу в Японию.

"Улов продали на Сиднейском рыбном рынке крупному ритейлеру морепродуктов Claudio's Seafood, который поставляет продукцию в японские рестораны в Сиднее", – отмечает Эрик.

Фото: Sydney Fish Market

К слову, официально зарегистрированный рекорд по размеру тунца в Новом Южном Уэльсе принадлежит 185-сантиметровой рыбе, весившей 148 килограммов. Самый крупный тихоокеанский голубой тунец, известный ученым, имел длину три метра и весил 450 килограммов.

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Напомним, ранее Life Сегодня рассказывали о рыбаке по имени Крис Брокетт из американского города Лаудонвилл, который выловил в крупнейшей притоке Гудзона, реке Мохок, белого сома рекордного размера – 77,47 сантиметра.

Кроме этого, мы показывали, как рыба выпрыгнула из миски на асфальт и уплыла в городскую канализацию.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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