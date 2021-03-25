Риба вистрибнула з миски на асфальт і попливла у міську каналізацію (відео)

Очевидцем курйозного випадку став хлопчик, що катався на велосипеді

У в'єтнамському місті Туен-Куанг риба дивом втекла з пластмасової миски з водою. Відео її 32-секундної подорожі з'явилося на сторінці у Twitter користувача на ім'я Скотт.

На кадрах показано, як риба вистрибує з води на асфальт, а потім, борсаючись по проїжджій частині, рятується від автомобіля, що проїжджає повз, й впевнено продовжує свій нелегкий шлях до свободи. У фіналі відео риба нарешті потрапляє у каналізацію.

Очевидцем курйозного випадку став хлопчик, що катався на велосипеді. Він зупинився й уважно спостерігав за рибою.

"Найвидовищніша втеча з в'язниці", – прокоментував курйозний випадок автор відео.

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