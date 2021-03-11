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Як почистити рибу просто і швидко, щоб луска не розліталася: 3 лайфхаки

Сьогодні, 21:16

ТОП-3 чудових порад, як залишитися чистими після чищення риби на кухні

Іноді так хочеться поласувати рибкою, але при цьому зовсім немає бажання відчувати себе русалкою в рибній лусці. Ми поділимося з вами корисним лайфхаком, як почистити рибу просто, швидко, легко, а головне – чисто для себе і навколишнього простору.

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Лайфхак 1. Як швидко чистити рибу від луски

  • Рибу потрібно помістити в кухонну мийку і ошпарити окропом. Важливо не перетримати її в воді, щоб разом із лускою не злізла шкіра.
  • Стіл застеліть кількома шарами паперу – так риба не буде ковзати.
  • Проведіть ножем або рибочисткою по обшпареній тушці з боку хвоста до голови проти росту луски.
  • Рибні лусочки легко знімуться, не розлітаючись при цьому по всій кухні.

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Лайфхак 2. Як чистити рибу прямо у воді

  • Часто рибна луска розлітається через те, що вона вже встигла підсохнути. В цьому випадку ніж ходить по ній важко, і потрібні великі зусилля, щоб очистити рибу. А все навколо покривається шаром лусочок.
  • Намочіть рибу або ж ненадовго занурте її в миску з водою.
  • Якщо риба не дуже велика, не виймайте її з води, а проводьте ті ж маніпуляції за допомогою ножа або рибочистки, що і на сухій поверхні.
  • Починайте з хвоста, і луска суцільним шаром злізе з риби з одного та з іншого боку, при цьому не розлітаючись на всі боки, а залишаючись у тій же мисці.

Лайфхак 3. Як незвично почистити рибу зовсім без луски

  • З великою рибою сімейства коропових можна вчинити по-іншому. Її можна не чистити в прямому розумінні слова, а зрізати луску суцільним шаром.
  • Для цього знадобиться гострий ніж (бажано філейний), який акуратно вводиться з боку хвоста між шкіркою і риб'ячої "бронею".
  • За допомогою все того ж ножа акуратно відшаровуйте пласт рибної луски, не відрізаючи його відразу ж по краях – так легше натягнути і зняти більший пласт.
  • При цьому найсмачніше в рибі – це шкура – залишається на місці. Метод довгий, вимагає акуратності, зате кухня залишається в ідеальному порядку.

Дивіться відеорецепт риби у вершково-імбирному соусі:

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