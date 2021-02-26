Рибак зловив аномальну акулу з "людським обличчям" (фото)

Незвичайний вигляд хижачки, швидше за все, викликаний мутацією

У прибережних водах індонезійської провінції Східна Нуса-Тенгара рибалка на ім'я Абдулла Нурен виловив вагітну акулу, в животі якої було дитинча-мутант з "людським обличчям". Про це повідомляє видання Dagbladet.

За словами Нурена, хижа риба застрягла у тралі та померла. 48-річний рибалка помітив, що самка виношувала трьох дитинчат. Він розрізав її черево і побачив всередині двох звичайних акуленят і одного мутанта з великими очима та ротом. Його рило нагадувало людське обличчя.

"Незвичайний зовнішній вигляд акуленяти, швидше за все, викликаний мутацією", – припускає вчений Девід Шиффман.

Нурен вирішив зберегти рибу і забрав її додому. Сім'я допомогла чоловікові обробити акуленя, щоб воно не почало розкладатися.

"У моєму будинку натовп людей, охочих подивитися на акулу, – розповідає індонезієць. – Багато хто хоче купити її, але я не продаю. Думаю, вона принесе мені удачу".

Фото: Dagbladet

Нагадаємо, раніше Сьогодні.Lifestyle розповідали про рибалку на ім'я Кріс Брокетт з американського міста Лаудонвілл, який виловив у найбільшій притоці Гудзона, річці Мохок, білого сома рекордного розміру – 77,47 сантиметра.

До того ж, в США випливла золота рибка вражаючих розмірів.

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