Найбільшу з існуючих нині акул помітили на мілководді (фото)

Гігантська риба застрягла між камінням на мілководді

Найбільша в світі з існуючих нині видів акул потрапила у смертельну пастку в прибережних водах Національного парку Нуза в Австралії. Гігантська риба застрягла між камінням на мілководді всього в декількох метрах від пляжу.

На фото з дрона показано, як акула кружляє навколо людей. Згодом вона попливла в сторону кам'янистого берега і застрягла.

Кілька серферів відразу ж кинулися їй на допомогу, але рятувальній "операції" заважали хвилі, що відносили китову акулу назад до берега. Зрештою групі чоловіків вдалося виконати цю місію.

Відео: twitter.com/7NewsSC

Китові акули – найбільший вид риб у світі, що досягає в середньому 12 метрів завдовжки, але найкрупніші екземпляри виростали й до 20-21 метра. Китові акули не є небезпечними для людей, оскільки харчуються планктоном.

Нагадаємо, рибалка Дін Батлер з австралійського міста Форстер (штат Новий Південний Уельс) зняв на відео напад великої білої акули на його човен.

Дивіться відео: акули потопили човен з рибалками

До того ж, ми розповідали, як гігантська акула-людожер оточила чоловіка у човні.

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