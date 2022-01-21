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"Руки геть від моєї вагіни": Гвінет Пелтроу випустила свічку за 2 тис. грн

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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21 січня, 16:03
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Слідом за "Це пахне, як моя вагина" і "Це пахне, як мій оргазм", бренд актриси випустив новий продукт
Гвінет Пелтроу презентувала ще одну свічку
Гвінет Пелтроу презентувала ще одну свічку / Фото: Колаж: Сьогодні

Часом за неоднозначними діями окремої людини або навіть групи людей ховається цілком глибоке значення. Так було з активістами, які облаштували салон краси в музеї Ван Гога в Амстердамі, і так відбувається з новою свічкою від Гвінет Пелтроу з інтригуючою назвою, розповідає Page Six.

49-річна Гвінет Пелтроу, актриса та засновниця бренду Goop, презентувала свічку "Руки геть від моєї вагіни". Її аромат був створений у співпраці з парфумером Heretic Дугласом Літтлом.

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Аромат твору складається з нот кокосового молока, дамаської троянди, сирої ванілі, кипарису хіноки та відтінків підсмаженого какао. Ціна свічки — $ 75 (2100 грн) на сайті бренду.

Гвінет Пелтроу присвятила свічку справі Роу проти Уейда — рішенню Верховного Суду США, що дозволяє жінці за її власним бажанням перервати вагітність доти, доки плід не стане життєздатним. Компанія обіцяє пожертвувати $25 (700 грн) від продажу кожної свічки проєкту репродуктивної свободи Фонду ACLU до 1 липня або поки свічки не буде розпродано.

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Слово "вагіна" має величезну силу. І все ж таки постійно доводиться говорити: "Руки геть". Руки від наших вагін в будь-якому контексті, де вони не запрошені. Ваші репродуктивні органи – ваш вибір.

— написала Гвінет Пелтроу у своєму Instagram.

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Нова свічка зірки "Руки геть від моєї вагіни" — це продовження серії знаменитих свічок Goop на тему вульви. Раніше компанія випускала свічки з не менш екстравагантними назвами "Це пахне, як моя вагіна" та "Це пахне, як мій оргазм".

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Раніше ми писали: свічка із запахом вагіни Гвінет Пелтроу вибухнула у вітальні британки

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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