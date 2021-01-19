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Свічка із запахом вагіни Гвінет Пелтроу вибухнула у вітальні британки (фото)

Сьогодні, 12:37

50-річна Джоді Томпсон виграла свічку в онлайн-вікторині

Гвінет Пелтроу в минулому році випустила свічку This Smells Like My Vagina ( "Це пахне як моя вагіна" – прим. Ред) за 57 фунтів стерлінгів.

Одна з таких свічок вибухнула в будинку 50-річної британки, яка виграла свічку від зірки в онлайн-вікторині.

Гвінет Пелтроу
Гвінет Пелтроу
Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Джоді Томпсон з Лондона тільки запалила свічку, як та "вибухнула, випустила величезне полум'я" і "перетворила в пекло" її вітальню. Про це пише The Sun.

Джоді Томпсон і свічка від Гвінет Пелтроу
Фото: thesun.co.uk

"Я ніколи не бачила нічого подібного. Все було у вогні. В кімнаті було пекло", – ділиться пережитим Джоді.

Британка викинула свічку за двері, і, на щастя, пожежі вдалося уникнути.

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"Було страшно, але зараз забавно згадувати, що свічка з запахом вагіни Гвінет Пелтроу вибухнула у мене в вітальні", – додала жінка.

Свічка від Гвінет Пелтроу
Фото: Goop

Насправді свічка від Гвінет Пелтроу пахне бергамотом, геранню, дамаської трояндою і амброю.

У червні голлівудська зірка випустила ще одну свічку, яка "пахне її оргазмом" – чорною смородиною, грейпфрутом, зеленим чаєм і турецької трояндою.

Нагадаємо, що раніше Гвінет Пелтроу заявила, що Голлівуд передбачив появу коронавірусу кілька років тому .

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