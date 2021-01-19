Свічка із запахом вагіни Гвінет Пелтроу вибухнула у вітальні британки (фото)
50-річна Джоді Томпсон виграла свічку в онлайн-вікторині
Гвінет Пелтроу в минулому році випустила свічку This Smells Like My Vagina ( "Це пахне як моя вагіна" – прим. Ред) за 57 фунтів стерлінгів.
Одна з таких свічок вибухнула в будинку 50-річної британки, яка виграла свічку від зірки в онлайн-вікторині.
Джоді Томпсон з Лондона тільки запалила свічку, як та "вибухнула, випустила величезне полум'я" і "перетворила в пекло" її вітальню. Про це пише The Sun.
"Я ніколи не бачила нічого подібного. Все було у вогні. В кімнаті було пекло", – ділиться пережитим Джоді.
Британка викинула свічку за двері, і, на щастя, пожежі вдалося уникнути.
"Було страшно, але зараз забавно згадувати, що свічка з запахом вагіни Гвінет Пелтроу вибухнула у мене в вітальні", – додала жінка.
Насправді свічка від Гвінет Пелтроу пахне бергамотом, геранню, дамаської трояндою і амброю.
У червні голлівудська зірка випустила ще одну свічку, яка "пахне її оргазмом" – чорною смородиною, грейпфрутом, зеленим чаєм і турецької трояндою.
Нагадаємо, що раніше Гвінет Пелтроу заявила, що Голлівуд передбачив появу коронавірусу кілька років тому .
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