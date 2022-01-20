У музеї Ван Гога в Амстердамі відкрили бьюті-салон. Розповідаємо, навіщо

На знак протесту проти несправедливих карантинних обмежень, творчі організації країни знайшли спосіб оминати заборони

Музеї та театри в Нідерландах тимчасово перетворилися на салони краси та спортзали / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки українці гадають, коли посилять карантин через "Омікрон", уряд Нідерландів запровадив карантинні обмеження, але не всім. У зв'язку з цим активісти влаштували мирну акцію протесту – перетворили деякі театри та музеї на салони краси та спортзали, пише Bloomberg.

Послужило такій реакції народу те, що в грудні 2021 року уряд послабив тимчасові обмеження та відновив роботу магазинів, тренажерних залів, перукарень, манікюрних салонів і навіть борделів. Але прем'єр-міністр країни Марк Рютте заявив, що такі культурні майданчики як театри, музеї та кінотеатри мають залишитися закритими.

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У зв'язку з цим творчі організації країни дійшли ідеї протесту, а кілька театрів, концертних залів та музеїв вирішили приєднатися до ініціативи.

Так, у Музеї Ван Гога в Амстердамі можна зробити стрижку та манікюр, а у Музеї Франса Халса у Гарлемі зайнятися фітнесом. Близько 50 відвідувачів отримали стрижку у концертному залі The Royal Concertgebouw, поки що на тлі звучала репетиція оркестру. Краса!

Kapsalon Het Concertgebouw is van start met de Symfonie no. 2 van Charles Ives door @ConcertgbOrkest onder leiding van Susanna Mälkki. #kapsalontheater #conertgebouw pic.twitter.com/yDyhwVpVWp - Het Concertgebouw (@Concertgebouw) January 19, 2022

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