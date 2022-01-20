У музеї Ван Гога в Амстердамі відкрили бьюті-салон. Розповідаємо, навіщо

Поки українці гадають, коли посилять карантин через "Омікрон", уряд Нідерландів запровадив карантинні обмеження, але не всім. У зв'язку з цим активісти влаштували мирну акцію протесту – перетворили деякі театри та музеї на салони краси та спортзали, пише Bloomberg.
Послужило такій реакції народу те, що в грудні 2021 року уряд послабив тимчасові обмеження та відновив роботу магазинів, тренажерних залів, перукарень, манікюрних салонів і навіть борделів. Але прем'єр-міністр країни Марк Рютте заявив, що такі культурні майданчики як театри, музеї та кінотеатри мають залишитися закритими.
De Museum Gym in het @FransHalsMuseum pic.twitter.com/IZAB4A97Rk- Kunsten '92 (@Kunsten92) January 19, 2022
У зв'язку з цим творчі організації країни дійшли ідеї протесту, а кілька театрів, концертних залів та музеїв вирішили приєднатися до ініціативи.
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Так, у Музеї Ван Гога в Амстердамі можна зробити стрижку та манікюр, а у Музеї Франса Халса у Гарлемі зайнятися фітнесом. Близько 50 відвідувачів отримали стрижку у концертному залі The Royal Concertgebouw, поки що на тлі звучала репетиція оркестру. Краса!
Kapsalon Het Concertgebouw is van start met de Symfonie no. 2 van Charles Ives door @ConcertgbOrkest onder leiding van Susanna Mälkki. #kapsalontheater #conertgebouw pic.twitter.com/yDyhwVpVWp- Het Concertgebouw (@Concertgebouw) January 19, 2022
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