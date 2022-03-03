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Малюнки українських дітей про війну, від яких накочуються сльози

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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3 березня, 14:40
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Ці дитячі роботи надихають і нагадують усьому світу, заради чого бореться наш сильний та незалежний народ
Військові малюнки українських дітей, від яких накочуються сльози
Військові малюнки українських дітей, від яких накочуються сльози / Фото: Facebook

Сьогодні – тиждень як кремлівський карлик та його голодранці напали на Україну. У цей непростий час кожен із нас може зробити щось корисне для коханої України. Корисні чат-боти в Telegram допоможуть кіберполіції знайти та знешкодити ворога.

Восьмий день вторгнення Росії і другий тур переговорів не обіцяє нічого нового, оскільки мета ворога далека і нездійсненна, а агонія не вщухає. Українські діти продовжують надихати наших захисників та підбадьорювати народ.

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Сьогодні Україну підтримує весь світ, але найбільше наших мужніх захисників надихають діти. Дивіться ці неймовірно зворушливі роботи і нехай хоч трохи підніметься ваш настрій.

Малюнки українських дітей про війну, від яких накочуються сльози
Малюнки українських дітей про війну, від яких накочуються сльози / Фото: t.me/chudokiev

Малюнки українських дітей про війну, від яких накочуються сльози
Малюнки українських дітей про війну, від яких накочуються сльози / Фото: t.me/chudokiev

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Малюнки українських дітей про війну, від яких накочуються сльози
Малюнки українських дітей про війну, від яких накочуються сльози / Фото: t.me/chudokiev

Малюнки українських дітей про війну, від яких накочуються сльози
Малюнки українських дітей про війну, від яких накочуються сльози / Фото: t.me/chudokiev

Малюнки українських дітей про війну, від яких накочуються сльози
Малюнки українських дітей про війну, від яких накочуються сльози / Фото: t.me/chudokiev

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Малюнки українських дітей про війну, від яких накочуються сльози
Малюнки українських дітей про війну, від яких накочуються сльози / Фото: t.me/chudokiev

Малюнки українських дітей про війну, від яких накочуються сльози
Малюнки українських дітей про війну, від яких накочуються сльози / Фото: t.me/chudokiev

Малюнки українських дітей про війну, від яких накочуються сльози
Малюнки українських дітей про війну, від яких накочуються сльози / Фото: t.me/chudokiev

Дивіться також 15 мемов, які піднімуть патріотичний дух кожного українця. Покажемо найкращі жарти, які піднімуть настрій у нелегкий для кожного період.

Також дізнайтеся, чому статус біженця – не найкраща ідея! Які плюси та мінуси еміграції до Польщі.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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