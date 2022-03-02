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15 мемів, які піднімуть патріотичний дух кожного українця

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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2 березня, 17:19
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Покажемо найкращі жарти, які піднімуть настрій в нелегкий для кожного період

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. В цей період важливо не панікувати та залишатися сильними духом. На 7 день воєнного стану в країні потрібно надалі вірити в силу воїнів та головнокомандувачів. "Сьогодні" покажуть 15 мемів, які піднімуть патріотичний дух кожного. Дивіться – гордість за країну зашкалюватиме, а настрій – покращиться.

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Нагадаємо, де взяти онкопрепарати під час війни з Росією – список контактів та організацій.

Також важливо знати, що робити у разі аварій на хімічному об'єкті.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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