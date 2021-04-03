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Перша перемога: Єлизавета Ястремська все ж поїде на Міс всесвіт у США

Сьогодні, 09:36

Українці дали візу з другого разу

Вчора ми писали, що "Міс Україна" Єлизавету Ястремську не пускають в США на конкурс краси – дівчині відмовили в отриманні візи. Міжнародний конкурс пройде вже 16 травня в Майамі.

"Цей конкурс – моє життя. Кожен день я роблю багато, щоб стати краще, щоб представити гідно Україну на "Міс Всесвіт", – говорить Єлизавета.

Розкішний макіяж і зачіску дівчина тренується робити сама. Має красуня вечірню сукню і національне вбрання.

Олена Гончаренко, Віталій Савенко, новини "Сьогодні", телеканал "Україна"
Відео: Сьогодні

Поки в посольстві міркували, давати українці візу чи ні, претенденток, які бажають поїхати на змагання знайшлося чимало.

"Мені написало напевно п'ять різних дівчат "Віза у нас є, ми готові, якщо що". Тобто варіантів багато, хто готовий Єлизаветі, так би мовити, допомогти. Це називається жіноча підтримка", – говорить президентка "Міс Україна-Всесвіт" Анна Філімонова.

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Втім, підтримка не знадобилася. Просто перед інтерв'ю для "Сьогодні" Єлизаветі подзвонили з посольства.

"Коли я їхала до вас на інтерв'ю мені подзвонили з посольства і сказали "Єлизавета ми вам даємо візу". Я просто найщасливіша людина у світі", – ділиться Ястремська в сюжеті новини "Сьогодні" на телеканалі "Україна".

Вже 16 травня Єлизавета представить нашу країну в найпрестижнішому конкурсу краси. А ми бажаємо їй успіху і перемоги!

Тим часом в Україні діє локдаун. Але поки що не скрізь. Що потрібно знати про нові обмеження, дивіться в свіжому випуску YouTube-шоу "Дід Панч та молодь":

Раніше ми розповідали, що королева краси впала на сцені у прямому ефірі .

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