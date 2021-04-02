Міс Україна не пускають у США на конкурс краси

"Міс Всесвіт" відбудеться 16 травня у Маямі

"Міс Україна-Всесвіт-2020", Єлизавета Ястремська може не потрапити у США на конкурс "Міс Всесвіт", який відбудеться 16 травня в Маямі. Володарці титулу "Міс Україна" відмовили в отриманні візи. Про це повідомляється на сторінці Miss Universe Ukraine у Facebook.

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У зв'язку з цим президент "Міс Україна-Всесвіт" Анна Філімонова звернулася до тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін.

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"Наша "Міс Україна Всесвіт-2020", Єлизавета Ястремська повинна взяти участь в міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт-2020", проведення якого було відкладене через пандемію на 16 травня 2021 року, який відбудеться в Маямі, США, і підготовка до якого стартує 6 травня", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в 2019 році у візі відмовили ще одній українці, Анастасії Суботі, через те, що її мати живе в США.

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