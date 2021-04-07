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Победила зависть: с королевы красоты сорвали корону в прямом эфире (видео)

Сегодня, 10:21

Конкурсантка в слезах покинула сцену и намерена судиться

Во время церемонии награждения "Миссис Шри-Ланка" среди замужних женщин произошел курьезный случай: лауреатка прошлых лет сняла корону с победительницы конкурса в 2021 году и надела ее на проигравшую конкурсантку.

Видео: Сегодня

Победительницей конкурса 2021 года стала Пушпика Де Силва. Согласно материалу, решение судей вызвало недовольство лауреатки прошлых лет Каролин Джурие. Она заявила, что на данный момент Де Силва находится в разводе, поэтому не может принимать участие в состязании.

"Существует правило, запрещающее женщинам, которые уже были замужем и разведены, участвовать в конкурсе. Именно поэтому корону нужно отдать девушке на втором месте", – заявила со сцены недовольная Каролин.

Она сорвала корону с объявленной победительницы и передала ее другой участнице, в результате чего лишенная приза девушка в слезах покинула сцену.

К слову, мы не советуем вам совершать столь радикальные поступки – лучше утешьте себя другим подарком, ведь поводов для этого в апреля очень много.

Позже в Facebook Пушпика Де Силва написала, что после инцидента она обратилась в больницу с травмой головы. Девушка намерена подать иск в суд за "необоснованное и оскорбительное" обращение с ней.

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Организаторы мероприятия заявили, что они вернули корону Де Силве, а также принесли ей свои извинения за произошедшее.

Напомним, ранее девушка с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты в США. Судьи объяснили, что присудили девушке победу за ее улыбку и танец. Кроме этого, мы рассказывали, как в мексиканском городе Куэнкаме на конкурсе красоты для трансгендеров завистливая участница столкнула победительницу со сцены.

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