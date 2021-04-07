Победила зависть: с королевы красоты сорвали корону в прямом эфире (видео)
Конкурсантка в слезах покинула сцену и намерена судиться
Во время церемонии награждения "Миссис Шри-Ланка" среди замужних женщин произошел курьезный случай: лауреатка прошлых лет сняла корону с победительницы конкурса в 2021 году и надела ее на проигравшую конкурсантку.
Победительницей конкурса 2021 года стала Пушпика Де Силва. Согласно материалу, решение судей вызвало недовольство лауреатки прошлых лет Каролин Джурие. Она заявила, что на данный момент Де Силва находится в разводе, поэтому не может принимать участие в состязании.
"Существует правило, запрещающее женщинам, которые уже были замужем и разведены, участвовать в конкурсе. Именно поэтому корону нужно отдать девушке на втором месте", – заявила со сцены недовольная Каролин.
Она сорвала корону с объявленной победительницы и передала ее другой участнице, в результате чего лишенная приза девушка в слезах покинула сцену.
К слову, мы не советуем вам совершать столь радикальные поступки – лучше утешьте себя другим подарком, ведь поводов для этого в апреля очень много.
Позже в Facebook Пушпика Де Силва написала, что после инцидента она обратилась в больницу с травмой головы. Девушка намерена подать иск в суд за "необоснованное и оскорбительное" обращение с ней.
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Организаторы мероприятия заявили, что они вернули корону Де Силве, а также принесли ей свои извинения за произошедшее.
Напомним, ранее девушка с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты в США. Судьи объяснили, что присудили девушке победу за ее улыбку и танец. Кроме этого, мы рассказывали, как в мексиканском городе Куэнкаме на конкурсе красоты для трансгендеров завистливая участница столкнула победительницу со сцены.
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