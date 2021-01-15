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"Нужно есть каждый день": 111-летний долгожитель назвал свой любимый продукт

Сегодня, 11:13

Секрет долголетия очень прост, считает австралиец Декстер Крюгер

Самый пожилой австралиец, 111-летний Декстер Крюгер, рассказал о своем рационе и главных правилах жизни, обеспечивших ему долголетие.

Декстер всю жизнь проработал фермером. В 86 лет, после смерти жены, он начал писать книги: уже вышло 12 книг и 300 рассказов.

Долгожитель из Австралии Декстер Крюгер
Фото: Wikia.org

По словам Крюгера, за его долгую жизнь хорошего было куда больше, чем плохого, хотя он застал обе мировые войны, Великую депрессию и многочисленные засухи. Мужчина уверен, что человечество справится и с пандемией COVID-19.

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Секрет долголетия, по словам Крюгера, очень прост: "Не переставай дышать, ешь три раза в день, и время само пройдет".

Что касается рациона, австралиец обожает креветки и съедает не меньше дюжины в день. "Мне кажется, они очень полезные. А во время вечерней трапезы я часто открываю баночку сардин к супу", – признается долгожитель в интервью развлекательному порталу LADBible.

Декстер Крюгер и его друзья
Фото: Wikia.org

Сейчас Крюгер живет в доме престарелых в городе Рома, штат Квинсленд. 13 января он отметил свой 111-й день рождения.

Рецепты долголетия – смотрите видео:

Напомним, как продлить молодость и обрести долголетие. Также ранее ученые назвали привычку, которая поможет дожить до 90 лет.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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