Знайди мене, якщо зможеш: курйозні фото котів, які майстерно грають у хованки

Протискуватися в найдивніші місця, спати на деревах, володіти загадковою логікою та інше – вони люблять, вміють, практикують

Коты, которые прячутся лучше профессиональных шпионов / Фото: Bored Panda

Кішки відомі своєю дивною поведінкою, але від цього ми любимо їх ще сильніше. У кого є кіт, той точно знає, що таке кохання, навіть не завжди взаємне. Особливо повіває холодком у відносинах після стрижки наших вихованців, але ця вроджена химерність робить їх ще більш привабливими.

Розглянемо ще одну котячу надздатність, яка часто збиває з пантелику їх власників — це те, як кішки зливаються з навколишнім середовищем. Здається, вони надягають плащ-невидимку та займаються своїми справами, поки ми їх посилено шукаємо.

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Пропонуємо вам оцінити таланти конспірації котів, яких можна знайти лише, якщо у вас ідеальний зір та чудова зосередженість.

Что уставился? Говорю тебе, я подушка / Фото: Bored Panda

У дівчини гарні очі, але де кіт? / Фото: Bored Panda

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Здається, у вашого комода виріс хвіст. Да так буває / Фото: Bored Panda

Не найвдаліше місце, але спробу вбити господаря ми зрозуміли / Фото: Bored Panda

Якщо ялинка стоїть, значить, тут немає кота. Чи є? / Фото: Bored Panda

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Ви спеціально під мене ламінат підбирали? Яка честь! / Фото: Bored Panda

Високо сиджу – далеко дивлюся / Фото: Bored Panda

Проходимо повз, лише картина з 3D реальністю / Фото: Bored Panda

Не дивись на ковдру — зовсім повз / Фото: Bored Panda

Нам кажется, или здесь больше одного животного? / Фото: Bored Panda

Наближається підступна атака! / Фото: Bored Panda

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