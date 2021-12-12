Дивіться: найсмішніші фото домашніх тварин конкурсу Comedy Pet Photo Awards

Журі міжнародного фотоконкурсу Comedy Pet Photo Awards назвали переможців 2021 року. У конкурсі брали участь найсмішніші знімки домашніх тварин з усього світу.
Раніше ми вже розглядали смішні фото диких тварин, настав час і домашніх улюбленців.
Comedy Pet Photo Awards 2021 – британський конкурс, на якому нагороджують найсмішніші фотографії кішок, собак, коней, курчат і великої рогатої худоби.
Цього року переможцем конкурсу став знімок чорного лабрадора з мильною бульбашкою, що створила кумедну оптичну ілюзію.
Всього в Comedy Pet Photo Awards вручають призи переможцям у семи категоріях: кішка, собака, кінь, решта істот, свійські тварини, схожі на своїх власників, юніори та відео.
Переможці одержують приз у розмірі 2000 фунтів стерлінгів (близько 72 тис. грн).
Як повідомляють у Forbes, мета конкурсу – привернути увагу громадськості до проблем свійських тварин, відзначити неймовірний цінний внесок тварин у наше життя та зібрати гроші на благодійність.
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