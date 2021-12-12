Дивіться: найсмішніші фото домашніх тварин конкурсу Comedy Pet Photo Awards

В Англії назвали переможців конкурсу Comedy Pet Photo Awards 2021. Розповідаємо, що відомо про фіналістів, і дивимося смішні фото

Переможець фотоконкурсу Comedy Pet Photo Awards 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

Журі міжнародного фотоконкурсу Comedy Pet Photo Awards назвали переможців 2021 року. У конкурсі брали участь найсмішніші знімки домашніх тварин з усього світу.

Раніше ми вже розглядали смішні фото диких тварин, настав час і домашніх улюбленців.

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Comedy Pet Photo Awards 2021 – британський конкурс, на якому нагороджують найсмішніші фотографії кішок, собак, коней, курчат і великої рогатої худоби.

Цього року переможцем конкурсу став знімок чорного лабрадора з мильною бульбашкою, що створила кумедну оптичну ілюзію.

Переможець фотоконкурсу Comedy Pet Photo Awards 2021 / Фото: comedypetphoto.com

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Всього в Comedy Pet Photo Awards вручають призи переможцям у семи категоріях: кішка, собака, кінь, решта істот, свійські тварини, схожі на своїх власників, юніори та відео.

Переможець фотоконкурсу Comedy Pet Photo Awards 2021 / Фото: comedypetphoto.com

Переможці одержують приз у розмірі 2000 фунтів стерлінгів (близько 72 тис. грн).

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Переможець фотоконкурсу Comedy Pet Photo Awards 2021 / Фото: comedypetphoto.com

Як повідомляють у Forbes, мета конкурсу – привернути увагу громадськості до проблем свійських тварин, відзначити неймовірний цінний внесок тварин у наше життя та зібрати гроші на благодійність.

Переможець фотоконкурсу Comedy Pet Photo Awards 2021 / Фото: comedypetphoto.com Переможець фотоконкурсу Comedy Pet Photo Awards 2021 / Фото: comedypetphoto.com Переможець фотоконкурсу Comedy Pet Photo Awards 2021 / Фото: comedypetphoto.com Переможець фотоконкурсу Comedy Pet Photo Awards 2021 / Фото: comedypetphoto.com Переможець фотоконкурсу Comedy Pet Photo Awards 2021 / Фото: comedypetphoto.com Переможець фотоконкурсу Comedy Pet Photo Awards 2021 / Фото: comedypetphoto.com 1 /6

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