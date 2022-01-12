А ми точно на прогулянку? Курйозні фото тварин до та після стрижки

Нещодавно ми показували смішні фото домашніх тварин конкурсу Comedy Pet Photo Awards 2021. Тепер же зібрали вам веселу добірку з епічними фотографіями наших улюбленців до і після відвідування грумера.
Улюблені вихованці можуть підняти нам настрій навіть у найсумніший день. Ми їх цілуємо, обожнюємо, купуємо гарний одяг, купаємо і навіть водимо у спеціальні салони краси для чотирилапих. І якими ж мімішними вони здаються після стрижки, але питання: у них така ж думка? Зважаючи на ці фото — не завжди.
Дивіться нашу підбору кумедних котів і собак після стрижки і не нудьгуйте.
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Фото: anna_groom95