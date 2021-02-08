Серьога прийняв виклик від тіктокера і підкорив Кіліманджаро (відео)

44-річний артист опублікував TikTok-фільм про підкорення вершини

Репер Серьога, який судиться з колишньою дружиною через дітей, підірвав соціальну мережу TikTok – він прийняв виклик від фаната і станцював на Ухуру – вершині могутнього вулкана Кіліманджаро. Про свою подорож артист зняв міні-фільм.

Це не перший випадок, коли 44 річний Серьога заграючи з аудиторією, реагує на челендж, але вперше це сталося з таким масштабом. Він відправився у далеку Африку і здійснив тижневе сходження на висоту близько 6 тисяч метрів.

Серьога

Фото: прес-служба

шлях був непростим – від джунглів з красивими водоспадами й видами на кавові плантації, головний герой челенджу піднявся до справжніх льодовиків, вік яких налічує мільйони років.

Серьога підкорив Кіліманджаро

Фото: прес-служба

На своїй сторінці в TikTok Серьога опублікував відео про підкорення вершини.

Найважче знаменитості давалася швидка зміна кліматичних зон. Погода посилала альпіністам то дощ, то сніг. Умови були настільки важкими, що одного учасника групи евакуювали після втрати свідомості від гіпоксії.

Як зазначив сам артист, подорож стала для нього чимось набагато більшим, ніж просто екстремальний челендж.

"Спочатку це був дійсно веселий турпохід з жартами, але потім це перетворилося на справжнє випробування себе. Найбільше мене вразило усвідомлення того, наскільки ми інші люди, коли ми відкладаємо в сторону мобільні телефони... Світ навколо прекрасний, а ми його просто не помічаємо, втупившись у свої айфони... Під час подорожі я занурився в глибини своїх відчуттів і, можливо, про це колись будуть вірші", – поділився враженнями Серьога.

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