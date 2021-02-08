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Серьога прийняв виклик від тіктокера і підкорив Кіліманджаро (відео)

Сьогодні, 14:27

44-річний артист опублікував TikTok-фільм про підкорення вершини

Репер Серьога, який судиться з колишньою дружиною через дітей, підірвав соціальну мережу TikTok – він прийняв виклик від фаната і станцював на Ухуру – вершині могутнього вулкана Кіліманджаро. Про свою подорож артист зняв міні-фільм.

Це не перший випадок, коли 44 річний Серьога заграючи з аудиторією, реагує на челендж, але вперше це сталося з таким масштабом. Він відправився у далеку Африку і здійснив тижневе сходження на висоту близько 6 тисяч метрів.

Серьога
Фото: прес-служба

шлях був непростим – від джунглів з красивими водоспадами й видами на кавові плантації, головний герой челенджу піднявся до справжніх льодовиків, вік яких налічує мільйони років.

Серьога підкорив Кіліманджаро
Фото: прес-служба

На своїй сторінці в TikTok Серьога опублікував відео про підкорення вершини.

@seryogamusic

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– SERYOGA

Найважче знаменитості давалася швидка зміна кліматичних зон. Погода посилала альпіністам то дощ, то сніг. Умови були настільки важкими, що одного учасника групи евакуювали після втрати свідомості від гіпоксії.

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Як зазначив сам артист, подорож стала для нього чимось набагато більшим, ніж просто екстремальний челендж.

"Спочатку це був дійсно веселий турпохід з жартами, але потім це перетворилося на справжнє випробування себе. Найбільше мене вразило усвідомлення того, наскільки ми інші люди, коли ми відкладаємо в сторону мобільні телефони... Світ навколо прекрасний, а ми його просто не помічаємо, втупившись у свої айфони... Під час подорожі я занурився в глибини своїх відчуттів і, можливо, про це колись будуть вірші", – поділився враженнями Серьога.

Раніше ми обговорювали подробиці скандалу навколо української TikTok-зірки і військового .

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