Чоловік на електричному стовпі зайнявся незвичною справою і знеструмив цілий район (відео)

Відповідний ролик зняли шоковані очевидці

Житель китайського міста Ченду зайнявся фітнесом на електричному стовпі і знеструмив цілий район. Відповідне відео зняли шоковані очевидці.

Екстремал, ім'я якого залишилося невідомим, наважився піднятися на самий верх дев'ятиметрового електричного стовпа, щоб там зайнятися спортом.

На кадрах можна розгледіти незнайомця, який, впираючись ногами у дерев'яний стовп, виконує вправи на прес: спочатку піднімає корпус тіла, потім опускає його – і так кілька разів.

Відео: Сьогодні

Дізнавшись про тренування на стовпі, місцева електрична компанія аварійно знеструмила десятки тисяч будинків у місті.

Після тренування сміливця забрали до поліцейського відділку. Як він пояснив свій дивний вчинок, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно качати прес, щоб не травмуватися. До того ж дізнайтеся, як правильно тренуватися вдома.

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