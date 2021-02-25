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Мужчина на электрическом столбе занялся необычным делом и обесточил весь район (видео)

Сегодня, 10:47

Соответствующий ролик сняли шокированные очевидцы

Житель китайского города Чэнду занялся фитнесом на электрическом столбе и обесточил целый район. Соответствующее видео сняли шокированные очевидцы.

Экстремал, имя которого осталось неизвестным, осмелился подняться на самый верх девятиметрового электрического столба, чтобы там заняться спортом.

На кадрах можно разглядеть незнакомца, который, упираясь ногами в деревянный столб, выполняет упражнения на пресс: сначала приподнимает корпус тела, затем опускает его – и так несколько раз.

Сюжет Юлии Беглецовой
Видео: Сегодня

Узнав про тренировку на столбе, местная электрическая компания аварийно обесточила десятки тысяч домов города.

После тренировки смельчака забрали в полицейский участок. Как он объяснил свой странный поступок, пока неизвестно.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно качать пресс, чтобы не травмироваться. Кроме этого, узнайте, как правильно тренироваться дома.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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видео Китай столб пресс
Источник: Сегодня
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