Мати нареченого на весіллі дізналася, що наречена – її біологічна донька (фото)

Правда з'ясувалася завдяки незвичайній родимій плямі на руці дівчини

У китайському місті Сучжоу мати нареченого несподівано дізналася на весіллі, що наречена насправді є її втраченою біологічною дочкою. Правда з'ясувалася завдяки незвичайній родимій плямі на руці дівчини. Про цю дивовижну історію, схожу на сюжет латиноамериканської мильної опери, написало видання Oriental Daily.

За словами батьків нареченої, більше 20 років тому вони знайшли на узбіччі маленьку дівчинку і удочерили її. Ця інформація шокувала всіх присутніх на весіллі, у тому числі і саму дівчину, яка до останнього не знала правди.

Як з'ясувалося, мати нареченого, чиє ім'я не називається, втратила доньку й довгий час безуспішно шукала її.

Фото: Chen Yanhao

Почувши це, наречена розплакалася. Вона сказала, що віднайдення біологічної сім'ї для неї для неї означає навіть більше, аніж весілля. Однак її шлюб з коханим опинився під загрозою, оскільки фактично вона виходила заміж за свого брата.

Однак свята скасовувати не довелося, позаяк розкрився ще один сімейний секрет: дівчину і хлопця не пов'язують кровні узи. Жінка усиновила хлопчика, коли втратила надію знайти дочку. Так що весілля врешті благополучно зіграли.

Нагадаємо, раніше ми писали, як найкраща подруга нареченої вкрала ідею весілля і вийшла заміж першою. Крім цього, Life Сьогодні розповідали про весіллі, яка закінчилася взаємними звинуваченнями і криміналом.

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